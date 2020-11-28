Прогноз погоды в Крыму на субботу 28 ноября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 28 ноября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 13, ночью около 3 градусов. Ветер юго-восточный 7 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 99 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 8 до 14, ночью около 8 градусов. Ветер юго-восточный 6 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 87 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 13, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер юго-восточный 17 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 85 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 13, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер южный 18 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 83 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 13, ночью около 8 градусов. Ветер южный 15 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 85 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 13, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер южный 21 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 87 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 12, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер южный 10 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 99 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 13, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер южный 17 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 90 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 10, ночью около 6 градусов. Ветер юго-восточный 9 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 89 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 10, ночью около 6 градусов. Ветер юго-восточный 7 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 95 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 9 до 14 градусов тепла. По городам: в Алуште - 13, в Евпатории - 12, на мысе Казантип в Азовском море - 10, в Керчи - 11, в Николаевке - 12, в Севастополе - 12, в Судаке - 12, на Тарханкуте - 11, в Феодосии - 12, в Ялте - 13 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 14, в Египте - 27, на Кипре - 23, в Одессе - 10, в Сочи - 16, в Турции - 23, в Хорватии - 18 градусов выше нуля.

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