Под Симферополем обещают построят ТЦ и комплекс придорожного сервиса

Совет по улучшению инвестиционного климата в Крыму одобрил реализацию трех инвестиционных проектов на территории республики, сообщила пресс-служба Минэкономразвития РК.

Как сообщила в ходе заседания совета вице-премьер Крыма – министр финансов республики Ирина Кивико, два проекта будут реализованы в Симферопольском районе. В частности, планируется строительство комплекса придорожного сервиса с объектами инфраструктуры стоимостью 57 млн рублей. Второй инвестпроект предполагает строительство двухэтажного торгового центра с парковкой. Объем инвестиций составит около 365 млн рублей.

Кивико добавила, что еще один инвестор планирует модернизировать гостиничный комплекс в Судаке. Проект предполагает строительство нового объекта и благоустройство территории гостиницы. Общий объем вложения оценивается в 39,7 млн рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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