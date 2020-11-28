Власть
Под Симферополем обещают построят ТЦ и комплекс придорожного сервиса
Совет по улучшению инвестиционного климата в Крыму одобрил реализацию трех инвестиционных проектов на территории республики, сообщила пресс-служба Минэкономразвития РК.
Как сообщила в ходе заседания совета вице-премьер Крыма – министр финансов республики Ирина Кивико, два проекта будут реализованы в Симферопольском районе. В частности, планируется строительство комплекса придорожного сервиса с объектами инфраструктуры стоимостью 57 млн рублей. Второй инвестпроект предполагает строительство двухэтажного торгового центра с парковкой. Объем инвестиций составит около 365 млн рублей.
Кивико добавила, что еще один инвестор планирует модернизировать гостиничный комплекс в Судаке. Проект предполагает строительство нового объекта и благоустройство территории гостиницы. Общий объем вложения оценивается в 39,7 млн рублей.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму определили организации, которые будут строить опреснитель морской воды. Организации для строительства в Крыму опреснителя морской воды определены, сообщил журналистам глава республики Сергей Аксенов.
Мойнакский парк в Евпатории не успевают реконструировать в срок. Завершить реконструкцию Мойнакского парка в Евпатории в срок до 7 декабря (как это обозначено в контракте) пока не представляется возможным.
Новый вид дикобраза нашли в пещере «Таврида». Ученые нашли в пещере «Таврида» останки разных грызунов и утки-мандаринки. Эти находки дали исследователям понимание общей картины климата, который был в Крыму 1,5 млн лет назад.
На Земле уже родился человек, который проживет тысячу лет. Доктор Обри де Грей, соучредитель исследовательского фонда SENS, призвал создать сеть международных клиник для изучения семи главных проблем биологического старения человечества.
В Крыму выявили 229 новых случаев коронавируса
За 27 ноября на территории Республики Крым подтверждено 229 новых случаев коронавирусной инфекции.
Врачи назвали допустимую дневную «дозу» мандаринов
Медики заявили, что бесконтрольное потребление мандаринов опасно для здоровья: у «новогодних» цитрусовых также существует безопасная ежедневная норма.
«Бухта мечты» вновь заливает Ласпи фекалиями
Сброс нечистот в акваторию бухты Ласпи под Севастополем зафиксировали местные жители.
Власти Украины утвердили гуманитарные основания для выезда из Крыма
В среду, 25 ноября, Кабинет министров Украины урегулировал условия временного прекращения работы КПВВ на Донбассе и на админгранице с Крымом.
25 ноября
Концлагерь или дикий мир: владельца крымского сафари-парка обвинили в гибели львов фото
22 часа назад
На московских рынках чужие продукты выдают за крымские
Зачастую предприниматели на рынках выдают продукты за крымские, хотя они ими не являются.