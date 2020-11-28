Общество
Наступит ли зима по расписанию: прогноз погоды в Крыму
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Рабочая неделя в Крыму уже не будет такой теплой, как выходные, но температурные показатели все равно останутся выше климатической нормы.
Такой прогноз озвучил ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».
«Следующую неделю я бы разделил на две части. Начало недели стартует примерно с такими же температурными показателями, как и на выходных, в понедельник ожидается +12…+14 градусов. Со вторника и в последующие дни начнет формироваться циклоническая депрессия – это уплотнение облачности и небольшие очаговые осадки в виде дождя», - рассказал он.
Как уточнил специалист, в ближайшее время крымчанам не стоит рассчитывать на зимние пейзажи за окном. Кроме того, предстоящие дожди не будут отличаться обильностью, максимум – 1-3 мм.
«Суточные колебания температуры сократятся. Ночью +2…+7 градусов, днем от +6 до +11. Несмотря на такой небольшой сброс по температуре, показатели все равно будут на несколько градусов выше нормы. На горизонте снегопадов не предвидится», - заключил Тишковец.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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