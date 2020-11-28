На московских рынках чужие продукты выдают за крымские

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Зачастую предприниматели на рынках выдают продукты за крымские, хотя они ими не являются.

«В Москве под видом крымских продуктов будут продавать и персик, и мандарины, и хурму, и лук – все, что угодно, потому что бренд – крымские продукты. В Крыму действительно хорошие условия для выращивания качественных и хороших продуктов», – такое мнение в эфире «Крым 24» высказал член конкурсной комиссии конкурса «Вкусы России» Андрей Захарин.

Он добавил, что сейчас каждый регион старается продвигать свой продукт. Но, как отмечает эксперт, каждый достоин победы потому, что все продукты прекрасны и имеют место быть.

«Конкурс «Вкусы России» это как конкурс Евровидения, когда каждая страна голосует за свой регион. Сейчас получаю сообщения, голосуйте за подмосковные продукты. Думаю, в Крыму происходит тоже самое. Это локальный патриотизм – это хорошая вещь. Надо поддерживать. Но, с другой стороны, в данном конкурсе неважно кто победит. Все продукты прекрасны и все достойны победы», – рассказал эксперт.По словам Захарина, ялтинский лук – уникальный продукт, который растет в Крыму. Его производят в ограниченном количестве.

«Многие слышали про ялтинский лук, но многие не знают, что он выращивается в ограниченном количестве и производится в нескольких хозяйствах. Этим луком невозможно насытить всю страну. Надо приезжать в Крым и там покупать», – добавил Захарин.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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