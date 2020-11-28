Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Стабилизацию ситуации с коронавирусом в Крыму обещают только к лету-2021 ● Шесть пациентов скончались от коронавируса в Крыму за сутки ● Крымчане стали чаще обращаться к психологу на фоне пандемии ● В Крыму выявили 229 новых случаев коронавируса ● Пандемия в Крыму: многих препаратов не оказалось
Минздрав Крыма ждет разнарядку на начало массовой вакцинации от COVID
фото © Новости Крыма
Крымский минздрав готов оперативно организовать массовую вакцинацию населения от коронавирусной инфекции и ждет соответствующие указания от федерального руководства буквально к началу зимы.
Об этом в интервью сообщил министр здравоохранения Республики Крым Александр Остапенко.
«Мы уже где-то с 1 декабря ждем разнарядки, все зависит от федерального центра. И в максимально короткие сроки будем начинать вакцинацию», – рассказал он.
Первая партия вакцины от коронавируса прибыла в Крым в середине сентября.
Как ранее сообщил директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко, одними из первых прививку сделали 50 сотрудников центра, которые непосредственно работают с инфицированными пациентами.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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