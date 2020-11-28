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Коронавирус в Крыму

Минздрав Крыма ждет разнарядку на начало массовой вакцинации от COVID

15:36 суббота, 28 ноября 2020
Минздрав Крыма ждет разнарядку на начало массовой вакцинации от COVID

фото © Новости Крыма

Крымский минздрав готов оперативно организовать массовую вакцинацию населения от коронавирусной инфекции и ждет соответствующие указания от федерального руководства буквально к началу зимы.

Об этом в интервью сообщил министр здравоохранения Республики Крым Александр Остапенко.

«Мы уже где-то с 1 декабря ждем разнарядки, все зависит от федерального центра. И в максимально короткие сроки будем начинать вакцинацию», – рассказал он.

Первая партия вакцины от коронавируса прибыла в Крым в середине сентября.

Как ранее сообщил директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко, одними из первых прививку сделали 50 сотрудников центра, которые непосредственно работают с инфицированными пациентами.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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