Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму выявили 229 новых случаев коронавируса ● Пандемия в Крыму: многих препаратов не оказалось ● Медики в Ялте отказались работать из-за невыплаты надбавок за COVID ● В Крыму рекомендовали привившимся от гриппа ограничить общение ● Число жертв растет: в Крыму от коронавируса умерли еще семь человек
Крымчане стали чаще обращаться к психологу на фоне пандемии
Специалисты отметили увеличение спроса на услуги психологов в Крыму.
Об этом заявила президент Крымской ассоциации психологов и психотерапевтов, практикующий психолог Елена Гамова.
По ее словам, это связано не только со стрессом и тревожностью, вызванными пандемией, но и с ростом семейных конфликтов, появлением дополнительных сложностей на работе, трудностей самоопределения.
«У людей наблюдаются симптомы невротических расстройств, тревожности, генерализованного тревожного расстройства. Даже у тех, у кого раньше не было таких проявлений», - уточнила психолог.
Гамова добавила, что сильный стресс имеет пролонгированные по времени последствия, и спрогнозировала: количество людей, которым требуется помощь специалиста, будет расти.
«Пока эта ситуация (пандемия – ред.) не закончится и не стабилизируется, напряжение внутри каждого человека будет нарастать, потому что мы все живем в этой нестабильной реальности», - заключила президент ассоциации.
Ранее семейный психолог Станислава Зарудная дала несколько советов, как избавиться от стресса в домашних условиях.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Пандемия в Крыму: многих препаратов не оказалось. В Крыму не отрицают – противовирусные препараты и антибиотики в дефиците, пациенты в панике делают закупки лекарств впрок, а врачи продолжают выписывать рецепты на дефицитные препараты, несмотря на существующие альтернативы.
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