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Крымчане стали чаще обращаться к психологу на фоне пандемии

10:59 суббота, 28 ноября 2020

Специалисты отметили увеличение спроса на услуги психологов в Крыму.

Об этом заявила президент Крымской ассоциации психологов и психотерапевтов, практикующий психолог Елена Гамова.

По ее словам, это связано не только со стрессом и тревожностью, вызванными пандемией, но и с ростом семейных конфликтов, появлением дополнительных сложностей на работе, трудностей самоопределения.

«У людей наблюдаются симптомы невротических расстройств, тревожности, генерализованного тревожного расстройства. Даже у тех, у кого раньше не было таких проявлений», - уточнила психолог.

Гамова добавила, что сильный стресс имеет пролонгированные по времени последствия, и спрогнозировала: количество людей, которым требуется помощь специалиста, будет расти.

«Пока эта ситуация (пандемия – ред.) не закончится  и не стабилизируется, напряжение внутри каждого человека будет нарастать, потому что мы все живем в этой нестабильной реальности», - заключила президент ассоциации.

Ранее семейный психолог Станислава Зарудная дала несколько советов, как избавиться от стресса в домашних условиях.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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