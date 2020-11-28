Крым получит почти 400 единиц коммунальной техники за 1,4 млрд рублей

Муниципалитеты Крыма получат до конца года почти 400 единиц коммунальной техники.

Об этом во время совещания по реализации инфраструктурных проектов в Крыму сообщил глава республиканского минтранса Евгений Исаков.

«Общий объем финансирования на закупку коммунальной техники – 1 млрд 387 млн рублей, закупается 393 единицы техники», – сообщил Исаков.

В настоящее время ведутся процедуры отбора поставщиков, контракты планируют заключить в начале следующей недели. «С потенциальными заводами-изготовителями работа проводилась, техника есть в наличии, подтверждена готовность доставки до конца года», – добавил министр.

В пресс-службе минтранса уточнили, что закуплены будут снегоочистители, бульдозеры, грейдеры, погрузчики, экскаваторы, тракторы с отвалами и другие виды коммунальной техники.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Работа не движется»: власти о рекультивации полигона в Каменке. Угроза срыва сдачи полигона твердых коммунальных отходов в симферопольском микрорайоне Каменка сохраняется, власти города ведут претенциозную работу с подрядчиком.

Власти Крыма рассказали что добавляют в воду в системе отопления. Использовать горячую воду из систем отопления в Симферополе невозможно и небезопасно из-за добавления специального реагента.

Власти Севастополя хотят забрать воду из Инкерманского карьера. Севастопольские власти намерены взять из Инкерманского карьера около миллиона кубометров воды на нужды города.

Работник «Воды Крыма» заплатит штраф за отключение двух домов от водоснабжения. Прокуратура Крыма добилась административного штрафа для должностного лица госпредприятия «Вода Крыма», по вине которого два дома в Керчи не получали воду.