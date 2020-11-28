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Власть

Крым получит почти 400 единиц коммунальной техники за 1,4 млрд рублей

12:24 суббота, 28 ноября 2020

Муниципалитеты Крыма получат до конца года почти 400 единиц коммунальной техники.

Об этом во время совещания по реализации инфраструктурных проектов в Крыму сообщил глава республиканского минтранса Евгений Исаков.

«Общий объем финансирования на закупку коммунальной техники – 1 млрд 387 млн рублей, закупается 393 единицы техники», – сообщил Исаков.

В настоящее время ведутся процедуры отбора поставщиков, контракты планируют заключить в начале следующей недели. «С потенциальными заводами-изготовителями работа проводилась, техника есть в наличии, подтверждена готовность доставки до конца года», – добавил министр.

В пресс-службе минтранса уточнили, что закуплены будут снегоочистители, бульдозеры, грейдеры, погрузчики, экскаваторы, тракторы с отвалами и другие виды коммунальной техники.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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