Власть
Крым получит почти 400 единиц коммунальной техники за 1,4 млрд рублей
Муниципалитеты Крыма получат до конца года почти 400 единиц коммунальной техники.
Об этом во время совещания по реализации инфраструктурных проектов в Крыму сообщил глава республиканского минтранса Евгений Исаков.
«Общий объем финансирования на закупку коммунальной техники – 1 млрд 387 млн рублей, закупается 393 единицы техники», – сообщил Исаков.
В настоящее время ведутся процедуры отбора поставщиков, контракты планируют заключить в начале следующей недели. «С потенциальными заводами-изготовителями работа проводилась, техника есть в наличии, подтверждена готовность доставки до конца года», – добавил министр.
В пресс-службе минтранса уточнили, что закуплены будут снегоочистители, бульдозеры, грейдеры, погрузчики, экскаваторы, тракторы с отвалами и другие виды коммунальной техники.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
«Работа не движется»: власти о рекультивации полигона в Каменке. Угроза срыва сдачи полигона твердых коммунальных отходов в симферопольском микрорайоне Каменка сохраняется, власти города ведут претенциозную работу с подрядчиком.
Власти Крыма рассказали что добавляют в воду в системе отопления. Использовать горячую воду из систем отопления в Симферополе невозможно и небезопасно из-за добавления специального реагента.
Власти Севастополя хотят забрать воду из Инкерманского карьера. Севастопольские власти намерены взять из Инкерманского карьера около миллиона кубометров воды на нужды города.
Работник «Воды Крыма» заплатит штраф за отключение двух домов от водоснабжения. Прокуратура Крыма добилась административного штрафа для должностного лица госпредприятия «Вода Крыма», по вине которого два дома в Керчи не получали воду.
В Крыму выявили 229 новых случаев коронавируса
За 27 ноября на территории Республики Крым подтверждено 229 новых случаев коронавирусной инфекции.
Врачи назвали допустимую дневную «дозу» мандаринов
Медики заявили, что бесконтрольное потребление мандаринов опасно для здоровья: у «новогодних» цитрусовых также существует безопасная ежедневная норма.
Россиянин приговорен к шести годам колонии за убийство девушки на горе Демерджи
Алуштинский городской суд приговорил жителя Омска к шести годам колонии строгого режима за убийство девушки на горе Демерджи.
Власти Украины утвердили гуманитарные основания для выезда из Крыма
В среду, 25 ноября, Кабинет министров Украины урегулировал условия временного прекращения работы КПВВ на Донбассе и на админгранице с Крымом.
25 ноября
Концлагерь или дикий мир: владельца крымского сафари-парка обвинили в гибели львов фото
19 часов назад
Стало известно когда туристов пустят на Ласточкино гнездо
Гости и жители Крыма смогут посетить дворец-замок «Ласточкино гнездо» с января 2021 года, сообщила министр культуры республики Крым Арина Новосельская.