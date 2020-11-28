Какой сегодня праздник 28 ноября

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Сегодня, 28 ноября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День памяти жертв голодомора в Украине

В 1932-1933 годах руководство Советского Союза, преследуя намерение уничтожить часть украинцев, официально отрицало факт массовой смертности в Украине от голода и отказалось от международной благотворительной помощи, которая предлагалась часто и при содействии украинцев-эмигрантов. В самом СССР десятилетиями продолжался запрет на память о жертвах Голодомора – никаких публичных разговоров об этом, чествования памяти невинно убитых.

Только с восстановлением государственной независимости украинский народ смог сорвать табу с темы Голодомора и памяти о 7 миллионах своих родных, близких, земляков, которых советская власть жестоко убила в 1932-1933 годах. Силу этому процессу дали люди, которые, несмотря на официальное замалчивание со стороны режима, всегда помнили – что сделали с украинской нацией в начале 1930-х. А также благодаря украинцам и всем, кто их поддерживал, которые за пределами СССР хранили память о Голодоморе и передавали своим детям с 1933 года по настоящее время!

День профессионального бухгалтера

Ежегодно 10 ноября специалисты одной из точных профессий отмечают свой профессиональный праздник — Международный день бухгалтерии (International Accounting Day), который часто называют Днем бухгалтера (Accountant's Day).

Необходимость введения международного праздника обсуждалась неоднократно, несмотря на то, что во многих странах установлены национальные праздники бухгалтеров.

Выбору даты праздника послужило событие конца 15 века — 10 ноября 1494 года в Венеции (Venice) была опубликована книга Луки Пачиоли (Luca Pacioli) «Все об арифметике, геометрии и пропорции» (Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita), в которой автор попытался суммировать знания о математике того времени.

Гурий - Зубной целитель (Гурьев день)

Народный праздник «Гурьев день» отмечается 28 ноября (по старому стилю - 15 ноября). В церковном календаре это день почтения памяти трех мучеников - Гурия, Самона и Авива. Другие названия праздника: «Гурий», «Гурьян», «Зима на пегой кобыле», «Зубной целитель». Согласно народным поверьям, Гурьян дальше зиму продолжает, сменяя Матрену (22 ноября) и Ераста (23 ноября).

Также сегодня, 28 ноября, отмечают такие праздники:

- Начало Рождественского поста

- Всемирный день сострадания (World Compassion Day)

- День памяти преподобного Паисия Величковского

- Пилиповка в Беларуси

- День пьяного ежика

- День придумывания новых слов

- День красной планеты (Red Planet Day)

- День французских тостов (National French Toast Day) в США

- День семейной истории здоровья (National Family Health History Day) в США

- День военно-морских сил Ирана

- День независимости Панамы

- День независимости Албании

- День провозглашения независимости Восточного Тимора

- День республики Бурунди

- День республики Чад

Сегодня именины празднуют: Филипп, Маркелл, Фома, Паисий, Елпидий, Дмитрий, Авив, Гурий, Евстохий, Кинтион, Самон.

Что происходило 28 ноября в прошлые годы

1414 - Во время церковного собора в Констанце по обвинению в ереси арестован чешский реформатор Ян Гус.

1561 - объявлено о самороспуске Ливонского рыцарского ордена, земли которого перешли в Польшу и Литву.

1654 - На Подолье началась героическая оборона казацкой крепости Буша от польских войск. 30 ноября защитники взорвали себя вместе с крепостью.

1917 - правительство большевистской России направил послам Великобритании, Франции, США и ряда других стран ноту с предложением об объявлении перемирия на всех фронтах и начала переговоров о мире. Не получив ответа, большевики объявили о подготовке к сепаратных мирных переговоров с Германией.

1918 - румынский Генеральный конгресс Буковины в Черновцах провозгласил объединение края с Румынией.

1918 - Эстония подверглась военного нападения со стороны Советской России. Так началась Освободительная война эстонского народа (1918-1920).

1928 - в Одесской области создан первая в СССР машино-тракторная станция (МТС).

1943 - в Тегеране открылась первая конференция руководителей трех ведущих держав антигитлеровской коалицииИ. Сталина (СССР), Ф. Рузвельта (США) и У. Черчилля (Великобритания).

1970 - проведены первые операции итальянской лево-террористической организации «Красные Бригады»серию взрывов на заводе «Пирелли».

1974 - в Нью-йоркском концертном зале «Мэдисон Сквер Гарден» экс-битл Джон Леннон выступил на сцене в последний раз.

1989 - Совет Министров СССР создал государственную комиссию по вопросам крымскотатарского народа.

1994 - первая попытка федеральных сил штурмовать столицу Чечнигород Грозный во время Первой Чеченской войны.

2000 - начало кассетного скандала в Украине. Александр Мороз обнародовал аудиокассеты с записями разговоров в кабинете Л. Кучмы об убийстве Георгия Гонгадзе.

2004 - в г. Северодонецке Луганской области состоялся «Всеукраинский съезд народных депутатов», который получил оценку общественности и журналистов как сепаратистский. Однако ни один из участников съезда до сих пор не понес ответственности.

2006 - Верховная Рада Украины признала Голодомор актом геноцида против украинского народа.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 28 ноября. Какие праздники будут завтра?

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