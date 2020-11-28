Водный кризис
Развитие сюжета: В Крыму определили организации, которые будут строить опреснитель морской воды ● Власти Крыма рассказали что добавляют в воду в системе отопления ● Власти Севастополя хотят забрать воду из Инкерманского карьера ● Работник «Воды Крыма» заплатит штраф за отключение двух домов от водоснабжения ● Аксенов назвал еще одну проблему в решении водного вопроса Крыма
Еще один эксперт дал уникальный совет как спасти Южный берег Крыма от засухи
фото © vkrym.su
Для того, чтобы Южный берег Крыма не испытывал вододефицита, нужно накапливать в резервуары и водохранилища воду из родников и водопадов в момент их полноводия.
Такое мнение высказал директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский в эфире радио «Спутник в Крыму».
Ранее в Ялте и пригороде ввели почасовую подачу воды. С 27 ноября город и близлежащие поселки переходят на график ограниченного водоснабжения с пяти часов утра до 23 часов вечера.
По его словам, на ЮБК неравномерный по времени приход воды.
«Ялта может использовать каптажи в большом количестве – это родники с южных склонов гор, которые питают всю Ялтинскую систему. Но стоит отметить, что эти родники, так же как и водопад Учан-Су, водообильны до середины лета. В июле это количество значительно уменьшается. На сухой период было предусмотрено Счастливенское и Загорское водохранилища, от которых идет водовод на Ялту. Это резервные водохранилища. В горах количество осадков больше, чем в степи. Поэтому эти водохранилища находятся на высоких отметках в горах, и там водопитание гораздо лучше», - сказал Копачевский.
Специалист отметил, что вся паводковая вода «должна быть зарегулирована в нескольких сечениях». Тогда в сухой период удастся избежать водного дефицита.
«Избыток воды нужно подхватить в каптажах и направить либо в новые водохранилища, либо в отдельные резервуары. Когда у нас вода есть – ее надо накопить. Надо строить каскад водохранилищ, создавать умную систему, подхватывать весь поверхностный сток и его накапливать вверху либо в водохранилищах. Если мы всю эту воду аккумулируем, то в сухой год этот запас поможет. Вопрос стоит в том, чтобы построить достаточное количество водохранилищ», - говорит специалист.
При этом Копачевский назвал опреснение «последним доводом королей». По его словам, сейчас важнее собрать всю воду в водохранилищах, посчитать объемы подземных вод и составить гидрологическую карту полуострова.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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