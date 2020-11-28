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Елочные базары откроются в Симферополе в середине декабря

15:05 суббота, 28 ноября 2020

Елочные базары в Симферополе в этом году начнут работать с середины декабря.

Торговать хвойными деревьями будут на 18 площадках, сообщил начальник управления торговли и бытового обслуживания населения администрации города Олег Симонов.

«Период функционирования елочных базаров установлен с 1 по 31 декабря. Ориентировочно, полномасштабно елочные базары начнут функционировать с 15-20 декабря. Хочу отметить, что реализация сезонного товара будет находиться под контролем управления. В связи с этим, сотрудниками управления торговли совместно с представителями департамента административно-технического контроля в данный период осуществляется мониторинг по пресечению несанкционированной торговли. По факту деятельности лиц, которая осуществляется на территории города без правовых оснований, составляются протоколы об административных правонарушениях», – сказал Симонов.

По его информации, в 2020 году торговать новогодними деревьями будут 18 елочных базаров. «На данный момент предпринимателями ведется подготовка мест торговли в соответствии со всеми утвержденными требованиями, в числе которых наличие копии договора на размещение НТО, вывесок с информацией о режиме работы объекта, прейскуранта цен, книги отзывов и предложений, а также мерной линейки и средств пожаротушения. Торговые точки должны быть оформлены в соответствии с новогодней тематикой», – цитирует Симонова пресс-служба администрации.

Он уточнил, что в текущем году открытый аукцион на право размещения нестационарных торговых объектов по реализации хвойных насаждений не проводился. Реализация товара будет осуществляться только по ранее заключенным договорам.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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