Происшествия
ДТП за неделю унесли жизни 13 человек на дорогах Крыма
Инспекторы ГИБДД зафиксировали за неделю на дорогах Крыма 31 дорожно-транспортное происшествие, в которых погибли 13 человек.
Об этом сообщили в управлении ГИБДД МВД по Республике Крым.
«В период с 19 по 26 ноября текущего года на дорогах Республики Крым зарегистрировано 31 дорожно-транспортное происшествие, в которых 13 человек погибли и 44 получили телесные повреждения различной степени тяжести, среди них шесть несовершеннолетних», – говорится в сообщении.
Среди ДТП зарегистрировано восемь наездов на пешеходов, 15 столкновений, три опрокидывания, один наезд на препятствие, четыре съезда с дороги. Основными причинами ДТП в Госавтоинспекции назвали выезд на полосу встречного движения, несоблюдение очередности проезда, превышение установленной скорости, нарушение правил проезда пешеходного перехода, переход через проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости либо при наличии в непосредственной близости подземного.
Ранее сообщалось, что на автодороге Симферополь – Керчь погибли три человека. Авария произошла накануне вечером, легковушка Lada Priora врезалась в ехавший впереди «Камаз».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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