Зубков сообщил, что выиграл суд по иску Минэкологии Крыма

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Крымский бизнесмен, владелец зоопарков «Сказка» и «Тайган» Олег Зубков сообщил, что выиграл иск по делу в отношении его парка, инициированного Минэкологии Крыма.

«Закончилось 681 заседание Верховного суда Крыма. Это заседание было с Министерством экологии и природных ресурсов Крыма. Иск долгий. Минэкологии, заключив договор на водопользование парком «Тайган» из Белогорского водохранилища, хотело обязать нас убирать лесные угодья вокруг водохранилища, доказывая, что мы стали землепользователями вот этого участка, по которому проходит водопровод. Мы доказывали, что прав на водоохранную землю возле Тайганского и Белогорского водохранилищ не получили, хотя договор действует, он не отменен, мы платим по нему. Но на это ушло много времени», – рассказал Зубков.

По его информации, на заседании суда, которое прошло на этой неделе, удалось отменить решение Ялтинского городского суда, который вынес предупреждение относительно упомянутой уборки, в связи с тем, что якобы парк Зубкова является землепользователем участка возле водохранилища.

«Но Верховный суд постановил решение Ялтинского суда отменить в связи с отсутствием состава административного нарушения. Вот это решение нас устраивает, потому что завтра придут другие проверяющие и уже будет не предупреждение, а будет штраф в несколько сотен тысяч за то, что мы не убираем какой-то валежник на территории, которая нам не принадлежит», – пояснил Зубков.

В крымском министерстве данное решение суда пока не комментировали.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Олег Зубков: «Я не против проверок, я против маразма». В октябре 2020 года исполняется 25 лет с того момента, когда в Ялте открылся первый в Украине частный зооуголок, который впоследствии стал зоопарком «Сказка».

Зубков выиграл суд по обвинению в нецелевом использовании земли. Белогорский районный суд отказал комитету по регистрации и кадастру Крыма в удовлетворении иска к крымскому бизнесмену Олегу Зубкову, который является владельцем зоопарка «Сказка» в Ялте и сафари-парка «Тайган» в Белогорском районе, по обвинению в «нецелевом использовании земли».

Верховный суд Крыма оставил без изменений приговор владельцу «Тайгана». Верховный суд Крыма сегодня в апелляционном порядке оставил без существенных изменений приговор суда первой инстанции, вынесенный владельцу парка львов «Тайган» Олегу Зубкову по делу о нападении хищника на туристку.

В деле укушенной туристки в «Тайгане» все еще не поставлена точка. Верховный суд Крыма 23 сентября намерен вынести решение по апелляционным жалобам обвинения и защиты по делу укушенной туристки Ольги Соломиной в белогорском парке львов «Тайган».