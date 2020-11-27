Вслед за Крымом картонные гробы начали выпускать и в Севастополе

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Севастопольское предприятие разработало новое изделие под названием «Ритуал» — гробы из экологически чистого гофрокартона.

Об этом сообщает телеканал «Первый Севастопольский».

Предприятие 20 лет занимается изготовлением упаковок для подарков, тортов и пиццы. Запуск новой продукции продиктован временем, считает руководство предприятия: кладбища разрастаются, мест для погребения все меньше, к тому же классическое захоронение загрязняет почву и грунтовые воды. Поэтому многие все чаще предпочитают кремацию. Новое производство позволит сократить энергозатраты и сохранить леса от вырубки. На предприятии говорят, что готовы обеспечить своим бюджетным изделием не только Крым, но и Россию.

«Намного дешевле кремация с таким гробом. Стоимость ориентировочно у нас сейчас 1200 рублей. Заинтересованность в России достаточно большая. В настоящее время готовится к подписанию уже два договора. В дальнейшем мы надеемся увеличить продажи этого изделия», — говорит руководитель отдела развития ООО «Центр упаковки и дизайна» Марина Полякова.

Картонный гроб-конструктор изготавливается из плотного пятислойного картона и состоит из пяти элементов. Собирается за 10 минут, а сгорает за три.

Картонный гроб заказывают не только для кремации, но и для захоронения в земле.

Сейчас на предприятии рассматривают возможность ультрафиолетовой печати на картоне, говорит главный технолог предприятия Максим Венгер. Заказы на изготовление цветных гробов уже поступили. Автоматическая техника позволяет выпускать изделия серийно. За смену — до 7 тысяч.

«Подобную продукцию и в Китае, и в России, и в других странах делают, но она немного отличается от нашей. Наша имеет конкурентное преимущество. Она экономична и соответствует параметрам ГОСТа по типу и размерам. Изделие испытано на двухстах килограммах — выдерживает нагрузку довольно хорошо» — говорит главный технолог ООО «Центр упаковки и дизайна» Максим Венгер.

Поставками изделий «Ритуал» из Севастополя уже заинтересовались другие регионы России и Беларусь.

В тексте использованы материалы: Форпост

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