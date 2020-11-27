Водный кризис
Развитие сюжета: Власти Севастополя хотят забрать воду из Инкерманского карьера ● Работник «Воды Крыма» заплатит штраф за отключение двух домов от водоснабжения ● Аксенов назвал еще одну проблему в решении водного вопроса Крыма ● На поиск подземных вод в Севастополе выделят авансом 110 млн рублей ● Дожить до опреснения: что будет с водой в Крыму при отсутствии осадков
Власти Крыма рассказали что добавляют в воду в системе отопления
Использовать горячую воду из систем отопления в Симферополе невозможно и небезопасно из-за добавления специального реагента.
Об этом во время онлайн-конференции в Симферополе заявил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Исмет Аблаев.
— Для того, чтобы не было несанкционированного отбора теплоносителя непосредственно из систем отопления, добавляются соответствующие реагенты в подготовленную воду, которая идет на эти нужды, чтобы не было такой возможности.
Также хотелось бы предостеречь всех абонентов, которые попытаются или планируют пользоваться такой водой – она не подготовлена, имеет абсолютно другие характеристики, — рассказал Аблаев.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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