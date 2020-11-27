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Водный кризис

Власти Крыма рассказали что добавляют в воду в системе отопления

12:46 пятница, 27 ноября 2020

Использовать горячую воду из систем отопления в Симферополе невозможно и небезопасно из-за добавления специального реагента.

Об этом во время онлайн-конференции в Симферополе заявил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Исмет Аблаев.

— Для того, чтобы не было несанкционированного отбора теплоносителя непосредственно из систем отопления, добавляются соответствующие реагенты в подготовленную воду, которая идет на эти нужды, чтобы не было такой возможности.

Также хотелось бы предостеречь всех абонентов, которые попытаются или планируют пользоваться такой водой – она не подготовлена, имеет абсолютно другие характеристики, — рассказал Аблаев.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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