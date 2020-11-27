В Ялте женщина упала с четырехметровой высоты во время прогулки по набережной

В поселке Кастрополь под Ялтой женщина упала с 4-метровой высоты во время прогулки по набережной.

По данным управления МЧС России по Крыму, инцидент произошел 27 ноября в 8:20 утра.

«По прибытии на место, спасатели с помощью носилок вынесли женщину в безопасное место», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, пострадавшая доставлена в ГБУЗ «Городская больница №1» в Ливадии.

Ранее в Ялте мужчина сорвался с подпорной стены высотой около 5-ти метров в русло реки.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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