Происшествия
В Ялте женщина упала с четырехметровой высоты во время прогулки по набережной
В поселке Кастрополь под Ялтой женщина упала с 4-метровой высоты во время прогулки по набережной.
По данным управления МЧС России по Крыму, инцидент произошел 27 ноября в 8:20 утра.
«По прибытии на место, спасатели с помощью носилок вынесли женщину в безопасное место», – говорится в сообщении.
По данным ведомства, пострадавшая доставлена в ГБУЗ «Городская больница №1» в Ливадии.
Ранее в Ялте мужчина сорвался с подпорной стены высотой около 5-ти метров в русло реки.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Три женщины погибли на «Тавриде» в ДТП с КАМАЗом. На трассе «Таврида» легковой автомобиль столкнулся с КАМАЗом, погибли три человека, сообщает УГИБДД МВД по РК.
В Севастополе задержали мать, которая устроила дебош в детском саду. Накануне в городское подразделение вневедомственной охраны поступил сигнал «Тревога» из охраняемого детского сада.
В Крыму предприниматель ненамеренно отравил двоих детей репеллентами. Следственный комитет по Крыму и Севастополю в ближайшее время направит в суд дело против частного предпринимателя и его знакомого, обвиняемых в отравлении детей по неосторожности.
Спасатели потушили пожар на списанном корабле в Севастополе. Спасатели ликвидировали в Севастополе пожар, возникший сегодня на списанном военном корабле.
Россиянин приговорен к шести годам колонии за убийство девушки на горе Демерджи
Алуштинский городской суд приговорил жителя Омска к шести годам колонии строгого режима за убийство девушки на горе Демерджи.
Медики в Ялте отказались работать из-за невыплаты надбавок за COVID
Половина медсестер терапевтического отделения горбольницы №1 не вышла на работу.
Развожаеву сделали приятно прямо в заксобрании
Согласование назначения Жигулина вице-губернатором превратилось в признание депутатами заслуг главы города.
Четверо погибли при столкновении троллейбуса и легковушки в Крыму
На трассе Симферополь – Алушта – Ялта столкнулись троллейбус и ВАЗ-2109, в результате ДТП погибли четыре человека.
24 ноября
COVID-19 подтвержден в Крыму у 218 человек за сутки
Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Крыму за сутки у 218 человек.