Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 76.3
воздух +6
море +13

Происшествия

В Ялте женщина упала с четырехметровой высоты во время прогулки по набережной

16:42 пятница, 27 ноября 2020
Ялта

В поселке Кастрополь под Ялтой женщина упала с 4-метровой высоты во время прогулки по набережной.

По данным управления МЧС России по Крыму, инцидент произошел 27 ноября в 8:20 утра.

«По прибытии на место, спасатели с помощью носилок вынесли женщину в безопасное место», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, пострадавшая доставлена в ГБУЗ «Городская больница №1» в Ливадии.

Ранее в Ялте мужчина сорвался с подпорной стены высотой около 5-ти метров в русло реки.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Три женщины погибли на «Тавриде» в ДТП с КАМАЗом. На трассе «Таврида» легковой автомобиль столкнулся с КАМАЗом, погибли три человека, сообщает УГИБДД МВД по РК.

В Севастополе задержали мать, которая устроила дебош в детском саду. Накануне в городское подразделение вневедомственной охраны поступил сигнал «Тревога» из охраняемого детского сада.

В Крыму предприниматель ненамеренно отравил двоих детей репеллентами. Следственный комитет по Крыму и Севастополю в ближайшее время направит в суд дело против частного предпринимателя и его знакомого, обвиняемых в отравлении детей по неосторожности.

Спасатели потушили пожар на списанном корабле в Севастополе. Спасатели ликвидировали в Севастополе пожар, возникший сегодня на списанном военном корабле.

Происшествия
Россиянин приговорен к шести годам колонии за убийство девушки на горе Демерджи

Россиянин приговорен к шести годам колонии за убийство девушки на горе Демерджи

Алуштинский городской суд приговорил жителя Омска к шести годам колонии строгого режима за убийство девушки на горе Демерджи.

Коронавирус в Крыму
Медики в Ялте отказались работать из-за невыплаты надбавок за COVID

Медики в Ялте отказались работать из-за невыплаты надбавок за COVID

Половина медсестер терапевтического отделения горбольницы №1 не вышла на работу.

Власть
Развожаеву сделали приятно прямо в заксобрании

Развожаеву сделали приятно прямо в заксобрании

Согласование назначения Жигулина вице-губернатором превратилось в признание депутатами заслуг главы города.

Коронавирус в Крыму
COVID-19 подтвержден в Крыму у 218 человек за сутки

COVID-19 подтвержден в Крыму у 218 человек за сутки

Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Крыму за сутки у 218 человек.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации