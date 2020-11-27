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Происшествия

В Севастополе задержали мать, которая устроила дебош в детском саду

Накануне в городское подразделение вневедомственной охраны поступил сигнал «Тревога» из охраняемого детского сада.

Прибыв на объект, росгвардейцы выяснили, что мать одного из дошкольников в состоянии алкогольного опьянения нецензурно выражалась в адрес персонала учреждения, била кулаком в дверь группы, где играли дети, и угрожала расправой воспитателю.

Сотрудники Росгвардии задержали 36-летнюю нарушительницу общественного порядка, ранее уже попадавшую в поле зрения правоохранителей, и передали ее полиции.

По факту проводится проверка. Воспитательница уведомила о случившемся других родственников ребенка, и его впоследствии забрал из сада его дед.

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