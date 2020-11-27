Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 76.2
воздух +12
море +13

Общество

В Севастополе нашли ров с останками расстрелянных горожан

В Севастополе нашли ров с останками расстрелянных горожан

фото © zalgalina.livejournal.com

Поисковики объединения поисковых отрядов «Долг» в Севастополе на территории Максимовой дачи обнаружили останки десятков горожан, погибших в годы Второй мировой войны.

Как предполагают поисковики, это могут быть останки мирных людей, расстрелянных нацистами, – на это указывает характер останков.

«Очень большое количество зубов вставных, поврежденных конечностей, эти люди не могли служить в армии. По крайней мере, формы военной нет, и столько вставных челюстей мы в жизни не находили у солдат. Я думаю, что мы попали в тот ров, в который, судя по военной литературе, свозили людей со всего города и расстреливали там. Там даже одного ребенка мы нашли, его зубы, пальчики», – рассказала руководитель севастопольского объединения поисковых отрядов «Долг» Марина Гавриленко.

Обнаруженный ров, отметила она, проходит вдоль коллектора, который прокладывали в середине 1970-х годов, поэтому найденные останки сильно повреждены. На сегодняшний день поисковикам удалось собрать почти 20 мешков останков людей, сказать, сколько людей погибло в этом месте, пока сложно.

«Там еще земля очень тяжелая, так как это балка, там сыро всегда, поэтому и кости сильно повреждены», – отметила Марина Гавриленко.

Это не первая находка поисковиков на Максимовой даче – ранее совсем рядом были обнаружены останки расстрелянных бойцов. Практически в каждом черепе – пулевое отверстие.

«Там же находился тыловой госпиталь практически всю оборону, и, видимо, немцы, заняв Максимову дачу, расстреливали раненых», – полагает руководитель «Долга».

Осенью прошлого года здесь же были обнаружены останки других погибших бойцов. По найденному медальону поисковики выяснили имя одного из защитников Севастополя – Иван Павлович Тононян. Останки бойца захоронили на кладбище войны, а буквально вчера, по словам Марины Гавриленко, нашлась внучка погибшего. Весной следующего года она приедет на могилу дедушки.

Раскопки на Максимовой даче проводятся ежедневно уже почти полтора месяца в рамках Всероссийского проекта «Без срока давности». Работы поисковиков «Долга» проходят под эгидой Следственного комитета по Крыму и Севастополю. Все находки передаются следователям на экспертизу. По словам Марины Гавриленко, следователям предстоит большая работа с артефактами.

«В этом году – 75 лет Нюрнбергскому процессу, и открыты некоторые уголовные дела по вновь выявленным фактам зверств фашистов на оккупированных территориях. Я думаю, что этот архив уголовных дел пополнится после завершения раскопок на Максимовой даче. Мы же все слышали о расстреле на этом месте, во многих военных книгах написано, что людей вывозили сюда грузовиками, но никто его никогда не обследовал», – пояснила председатель поискового объединения.

В рамках проекта поисковикам «Долга» предстоит провести раскопки еще в двух местах на Максимовой даче – возможно, еще какие-то находки специалистам предстоит найти в противотанковом рве, который здесь проходил.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

ФСБ рассекретила данные о местах массовых захоронениях в Крыму. Управление ФСБ по Республике Крым и Севастополю передало мемориальному комплексу «Красный» рассекреченные данные о местах расстрелов и захоронений мирных граждан, являвшихся в период Второй мировой войны узниками концлагеря под Симферополем.

Стало известно, когда и где будут перезахоронены останки градоначальника Керчи. После подтверждения того, что в найденном на горе Митридат склепе действительно находятся останки Ивана Алексеевича Стемпковского — Керчь-Еникальского градоначальника с 1828 по 1832 год, будет принято решение о перезахоронении.

В Ялте решили отметить 100-летие эвакуации армии Врангеля из Крыма. Цикл мероприятий к 100-летию эвакуации Белой армии и Черноморского флота из Крыма запланирован в Ялте с 16 ноября по 10 декабря.

В Крыму нашли продолжение затопленного античного города Акра под Керчью. Постройки римской эпохи, найденные в этом году крымскими археологами в районе находящегося сейчас ниже уровня моря античного города Акра на Керченском полуострове, могут стать частью подводного музея, идея создания которого озвучивалась и ранее.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе 58 новых случаев COVID-19 и две смерти

В Севастополе 58 новых случаев COVID-19 и две смерти

В Севастополе за сутки у 58 человек подтвердился COVID-19. Это люди в возрасте от двух лет до 91 года.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Коронавирус в Крыму
COVID-19 подтвержден в Крыму у 218 человек за сутки

COVID-19 подтвержден в Крыму у 218 человек за сутки

Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Крыму за сутки у 218 человек.

Власть
Арбитражный суд Севастополя «заморозил» еще один иск по фисташковой роще

Арбитражный суд Севастополя «заморозил» еще один иск по фисташковой роще

Арбитражный суд Севастополя приостановил уже второе по счету производство о строительстве в фисташковой роще бухты Омега.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации