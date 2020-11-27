В Севастополе нашли ров с останками расстрелянных горожан

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Поисковики объединения поисковых отрядов «Долг» в Севастополе на территории Максимовой дачи обнаружили останки десятков горожан, погибших в годы Второй мировой войны.

Как предполагают поисковики, это могут быть останки мирных людей, расстрелянных нацистами, – на это указывает характер останков.

«Очень большое количество зубов вставных, поврежденных конечностей, эти люди не могли служить в армии. По крайней мере, формы военной нет, и столько вставных челюстей мы в жизни не находили у солдат. Я думаю, что мы попали в тот ров, в который, судя по военной литературе, свозили людей со всего города и расстреливали там. Там даже одного ребенка мы нашли, его зубы, пальчики», – рассказала руководитель севастопольского объединения поисковых отрядов «Долг» Марина Гавриленко.

Обнаруженный ров, отметила она, проходит вдоль коллектора, который прокладывали в середине 1970-х годов, поэтому найденные останки сильно повреждены. На сегодняшний день поисковикам удалось собрать почти 20 мешков останков людей, сказать, сколько людей погибло в этом месте, пока сложно.

«Там еще земля очень тяжелая, так как это балка, там сыро всегда, поэтому и кости сильно повреждены», – отметила Марина Гавриленко.

Это не первая находка поисковиков на Максимовой даче – ранее совсем рядом были обнаружены останки расстрелянных бойцов. Практически в каждом черепе – пулевое отверстие.

«Там же находился тыловой госпиталь практически всю оборону, и, видимо, немцы, заняв Максимову дачу, расстреливали раненых», – полагает руководитель «Долга».

Осенью прошлого года здесь же были обнаружены останки других погибших бойцов. По найденному медальону поисковики выяснили имя одного из защитников Севастополя – Иван Павлович Тононян. Останки бойца захоронили на кладбище войны, а буквально вчера, по словам Марины Гавриленко, нашлась внучка погибшего. Весной следующего года она приедет на могилу дедушки.

Раскопки на Максимовой даче проводятся ежедневно уже почти полтора месяца в рамках Всероссийского проекта «Без срока давности». Работы поисковиков «Долга» проходят под эгидой Следственного комитета по Крыму и Севастополю. Все находки передаются следователям на экспертизу. По словам Марины Гавриленко, следователям предстоит большая работа с артефактами.

«В этом году – 75 лет Нюрнбергскому процессу, и открыты некоторые уголовные дела по вновь выявленным фактам зверств фашистов на оккупированных территориях. Я думаю, что этот архив уголовных дел пополнится после завершения раскопок на Максимовой даче. Мы же все слышали о расстреле на этом месте, во многих военных книгах написано, что людей вывозили сюда грузовиками, но никто его никогда не обследовал», – пояснила председатель поискового объединения.

В рамках проекта поисковикам «Долга» предстоит провести раскопки еще в двух местах на Максимовой даче – возможно, еще какие-то находки специалистам предстоит найти в противотанковом рве, который здесь проходил.

В тексте использованы материалы: Форпост

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