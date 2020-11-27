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Коронавирус в Крыму

В Севастополе 58 новых случаев COVID-19 и две смерти

В Севастополе 58 новых случаев COVID-19 и две смерти

фото © strana.ua

В Севастополе за сутки у 58 человек подтвердился COVID-19. Это люди в возрасте от двух лет до 91 года.

 Также скончались двое мужчин в возрасте 68 и 75 лет с этим диагнозом.

Как сообщает пресс-служба правительства города, 16 новых заболевших были госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные остались дома на амбулаторном лечении. Еще 70 пациентов выздоровели и были выписаны после отрицательного теста на COVID-19.

Таким образом, с начала пандемии в Севастополе 4156 человек заразились коронавирусом, из них 3648 пациентов уже выздоровели, а 114 скончались. На сегодняшний день с подтвержденным диагнозом COVID-19 в стационарах находятся 166 человек, в обсерваторе «Изумруд» – 71 пациент, на амбулаторном лечении дома – 202 человека.

Как сообщалось ранее, в Республике Крым за сутки COVID-19 подтвердился у 218 человек, 7 пациентов скончались.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Названы наиболее частые симптомы COVID-19 у детей. Температура и кашель являются наиболее распространенными симптомами коронавируса у детей, в некоторых случаях у маленьких пациентов наблюдаются проблемы с желудочно-кишечным трактом.

В Крыму придумали принципиально новый подход к лечению КОВИД. Крым может создать принципиально новую вакцину от коронавируса, основанную на фрагментах его ДНК.

В Крыму готовятся к массовой вакцинации врачей «скорой» от COVID-19. В Республике Крым на следующей неделе планируют провести массовую вакцинацию врачей скорой медицинской помощи от коронавируса.

«Контактных» севастопольцев не будут тестировать на коронавирус. Севастопольцев, контактировавших с больными коронавирусом, не будут тестировать на ковид при отсутствии признаков ОРВИ.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе 58 новых случаев COVID-19 и две смерти

В Севастополе 58 новых случаев COVID-19 и две смерти

В Севастополе за сутки у 58 человек подтвердился COVID-19. Это люди в возрасте от двух лет до 91 года.

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