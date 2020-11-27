Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: COVID-19 подтвержден в Крыму у 218 человек за сутки ● Названы наиболее частые симптомы COVID-19 у детей ● В Крыму придумали принципиально новый подход к лечению КОВИД ● Как не заразиться коронавирусом в одной квартире с больным ● В Крыму готовятся к массовой вакцинации врачей «скорой» от COVID-19
В Севастополе 58 новых случаев COVID-19 и две смерти
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В Севастополе за сутки у 58 человек подтвердился COVID-19. Это люди в возрасте от двух лет до 91 года.
Также скончались двое мужчин в возрасте 68 и 75 лет с этим диагнозом.
Как сообщает пресс-служба правительства города, 16 новых заболевших были госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные остались дома на амбулаторном лечении. Еще 70 пациентов выздоровели и были выписаны после отрицательного теста на COVID-19.
Таким образом, с начала пандемии в Севастополе 4156 человек заразились коронавирусом, из них 3648 пациентов уже выздоровели, а 114 скончались. На сегодняшний день с подтвержденным диагнозом COVID-19 в стационарах находятся 166 человек, в обсерваторе «Изумруд» – 71 пациент, на амбулаторном лечении дома – 202 человека.
Как сообщалось ранее, в Республике Крым за сутки COVID-19 подтвердился у 218 человек, 7 пациентов скончались.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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