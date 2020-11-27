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Власть

В пяти медучреждениях Крыма сменят главврачей

17:38 пятница, 27 ноября 2020

Главврачи нескольких столичных и районных медучреждений, а также несколько главных внештатных специалистов министерства здравоохранения Республики Крым покинут свои должности по результатам личных инспекций, которые провел глава ведомства Александр Остапенко.

«Порядка 5-6 новых главных врачей уже назначаются, и порядка 7-8 республиканских специалистов уже назначены», – рассказал он.

Министр воздержался от пофамильного перечисления специалистов, которых решили заменить на занимаемых должностях, но перечислил учреждения и нозологии, о которых идет речь. «Могу сказать, что это онкология, железнодорожная больница (Симферопольская клиническая больница), Центр фтизиатрии и пульмонологии, Армянская и Джанкойская районные больницы, – рассказал Остапенко. – В ближайшее время будет принято решение по Симферопольской городской больнице №7. Из республиканских специалистов – пульмонолог, онколог, лаборант, кардиолог, хирург, эндоскопист».

Глава министерства заявил, что кадровая политика, HR-менеджмент в министерстве здравоохранения Крыма полностью отсутствовали.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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