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Происшествия

В полуметре от смерти: в Севастополе у жилого дома нашли снаряды

На территории частного дома в Севастополе обнаружили 21 взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны.

Это 20 артиллерийских снарядов калибром 122 мм и одна ручная граната (РГД).

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю, хозяева участка обратились к спасателям со словами о том, что нашли четыре снаряда, когда проводили земляные работы. Однако, когда на место выехали специалисты, оказалось, что под землей лежит гораздо больше боеприпасов.

Спасатели оцепили опасную зону и обследовали находку. Состояние и тип взрывателя позволял перевезти взрывоопасные предметы на полигон для последующего уничтожения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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