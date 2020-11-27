Бизнес
В Крыму внезапно подешевел бензин
фото © Новости Крыма
Цены на дизельное топливо и бензин марок АИ-95, АИ-98 в Крыму несколько снизились.
Об этом свидетельствует еженедельный мониторинг цен на отдельные виды горюче-смазочных материалов, проводимый Крымстатом.
Так за неделю на 0,54% упала цена на дизельное топливо, на 0,61% на бензин марок АИ-95, АИ-95 премиум, на 0,35% на бензин АИ-98. Цена на бензин марки АИ-92 осталась без изменений, — передает КП-Крым.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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