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Бизнес

В Крыму внезапно подешевел бензин

16:12 пятница, 27 ноября 2020
В Крыму внезапно подешевел бензин

фото © Новости Крыма

Цены на дизельное топливо и бензин марок АИ-95, АИ-98 в Крыму несколько снизились.

Об этом свидетельствует еженедельный мониторинг цен на отдельные виды горюче-смазочных материалов, проводимый Крымстатом.

Так за неделю на 0,54% упала цена на дизельное топливо, на 0,61% на бензин марок АИ-95, АИ-95 премиум, на 0,35% на бензин АИ-98. Цена на бензин марки АИ-92 осталась без изменений, — передает КП-Крым.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Развлекательный бизнес Крыма готовится к банкротству. Запрет на проведение банкетов, свадеб, концертов, других торжественных и корпоративных мероприятий, введенный главой Крыма, спровоцирует волну закрытий ресторанов, кафе, дискотек, ночных клубов, караоке, кальянных клубов, концертных и танцевальных залов.

Губернатор Севастополя пообещал снижение цен на продукты. Будущий оптово-распределительный склад будет работать и на военных, и на гражданских, отметил губернатор.

Власти Крыма подсчитали объемы теневой занятости в регионе. Порядка 250-300 тысяч крымчан трудоустроены неофициально и получают зарплату в «конвертах».

Число зарегистрированных безработных в Крыму за полгода выросло в 10 раз. Число официально зарегистрированных безработных граждан в Республике Крым достигло 50 тысяч человек, что на 45,5 тысячи больше по сравнению с апрелем текущего года.

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