В Крыму театры после перерыва из-за пандемии начали продажу билетов

Театры в Крыму после временного закрытия из-за пандемии приступили к продаже билетов, объявления размещены на их сайтах.

Сообщается о новых премьерах, подготовленных труппами на самоизоляции.

Ранее сообщалось, что в соответствии с указом главы республики, учреждениям, отнесенным к ведению Министерства культуры региона, в период с 20 декабря по 15 января возможно оказывать услуги по показу репертуара театра при условии продажи билетов до 30% от общего количества посадочных мест. Праздничные мероприятия будут проводить с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.

«Государственный академический музыкальный театр Республики Крым 20 декабря, после приостановки работы из-за пандемии, вновь откроет двери для своего зрителя. И пусть пока зал можно заполнить только на треть, артисты ждут, когда смогут играть не для «глазка» камеры, а для настоящих поклонников», - сообщается на сайте.

Сообщение о продаже билетов с 20 ноября размещено и на сайте Крымского академического драматического театра имени А. М. Горького. «Мы рады сообщить, что у нас уже открыта продажа билетов», - говорится в сообщении.

Театры подготовили премьеры. В частности, как сообщили ТАСС в музыкальном театре, актеры покажут проверенные временем спектакли, а также новые постановки, среди которых мюзикл «Человек-амфибия», оперетта «Летучая мышь», праздничный концерт «Песни Нового года».

В частности, мюзикл «Человек-амфибия» готовился актерами в условиях самоизоляции. Предпремьерный показ для СМИ прошел в августе 2020 года. Музыку написал известный композитор Егор Шашин, автор либретто и стихов Натальи Кузьминых, мюзикл создан по мотивам одноименного романа Александра Беляева. На премьеру мюзикла приглашен Владимир Коренев - исполнитель роли Ихтиандра в советском фильме «Человек-амфибия», который вышел на экраны в 1962 году.

В тексте использованы материалы: ТАСС

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