Происшествия
В Крыму супруг пытался замять семейный скандал с помощью ножа
Сотрудники отдела МВД России по Нижнегорскому району задержали местного жителя по подозрению в угрозе убийством.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.
В дежурную часть отдела МВД России по Нижнегорскому району поступило сообщение от 34-летней местной жительницы о том, что ее супруг высказывал в ее адрес угрозы убийством.
В ходе проведения доследственной проверки сотрудниками отдела МВД России по Нижнегорскому району было установлено, что подозреваемый в этот день распивал спиртные напитки. После очередной ссоры с супругой и после ее слов о том, что она вызовет сотрудников полиции, злоумышленник зашел в гараж, схватил нож с длинным лезвием и стал угрожать своей жене. Женщина очень испугалась и выбежала на улицу, догонять ее злоумышленник не стал.
По его словам, он не хотел никого убивать, а просто испугал жену, чтобы она больше не ругалась и не вызывала полицию.
Отделением дознания ОМВД России по Нижнегорскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 Уголовного кодекса Российской Федерации (угроза убийством).
Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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