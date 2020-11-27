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Происшествия

В Крыму супруг пытался замять семейный скандал с помощью ножа

Сотрудники отдела МВД России по Нижнегорскому району задержали местного жителя по подозрению в угрозе убийством.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.

В дежурную часть отдела МВД России по Нижнегорскому району поступило сообщение от 34-летней местной жительницы о том, что ее супруг высказывал в ее адрес угрозы убийством.

В ходе проведения доследственной проверки сотрудниками отдела МВД России по Нижнегорскому району было установлено, что подозреваемый в этот день распивал спиртные напитки. После очередной ссоры с супругой и после ее слов о том, что она вызовет сотрудников полиции, злоумышленник зашел в гараж, схватил нож с длинным лезвием и стал угрожать своей жене. Женщина очень испугалась и выбежала на улицу, догонять ее злоумышленник не стал.

По его словам, он не хотел никого убивать, а просто испугал жену, чтобы она больше не ругалась и не вызывала полицию.

Отделением дознания ОМВД России по Нижнегорскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 Уголовного кодекса Российской Федерации (угроза убийством).

Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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