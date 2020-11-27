В Крыму рекомендовали привившимся от гриппа ограничить общение

Привычные сроки вакцинации от гриппа (с 1сентября по 1 ноября) в этом году сдвинулись в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Советы тем, кто только собирается сделать прививку, дала врач-методист Вера Павлова в эфире радио «Спутник в Крыму».

«Человеку, который привился от гриппа, следует минимизировать контакты в течение двух недель для того, чтобы у него успел сформироваться иммунитет. Однако сейчас это касается почти всех, так как мы стараемся ограничить общение из-за пандемии», - рекомендовала она.

Кроме того, врач назвала особенности, с которыми столкнулись медработники в этом году при проведении вакцинации.

«Вакцинация от гриппа сейчас проходит во время пандемии коронавируса. Обычно мы проводим кампанию в спокойный период, когда нет высокой заболеваемости ОРВИ. В этом году у нас не было такой возможности и, чтобы избежать комбинирования заболевания, пришлось прививать население, несмотря на пандемию COVID-19», - отметила специалист.

По словам Павловой, в редких случаях бывают осложнения после вакцинации, но в подавляющем большинстве это побочные эффекты, которые не угрожают здоровью человека. Помимо этого, она уточнила, что сейчас крымчане могут привиться еще и от пневмококковой инфекции.

«Это особенно рекомендовано пожилым людям и детям, так как у этой категории населения пневмококковая инфекция протекает наиболее тяжело. На фоне пандемии это приобрело особенную актуальность, потому что пневмококк агрессивен и совместно с коронавирусной инфекцией может вызвать осложненную пневмонию», - заключила врач.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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