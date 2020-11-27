В Крыму определили организации, которые будут строить опреснитель морской воды

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Организации для строительства в Крыму опреснителя морской воды определены, сообщил журналистам глава республики Сергей Аксенов.

«Уже процессы все запущены, я нахожусь со всеми коллегами . Не могу в рамках того, что санкционный режим присутствует, пока называть организации, которые будут . Но организации все с именем. На территории Российской Федерации такие проекты не реализовывались ниразу», - сказал Аксенов.

Он считает, что опреснение морской воды нанесет меньший ущерб окружающей среде, чем использование подземных источников. «Поэтому основной акцент на опреснение», - пояснил глава Крыма. Аксенов добавил, что для Крыма предлагали использовать и зарубежные технологии опреснения. «Много получали обращений и письменных. Но как только доходит до вопроса технологии любых стран, вопрос санкционного режима, кто дальше будет обслуживать, запчасти где производятся, это вызывает определенное напряжение», - отметил он.

Глава Крыма также отметил, что «все организации приступили к работам, даже без заключения государственных контрактов».

Из-за засухи в Крыму обмелели Аянское, Партизанское и Симферопольское водохранилища, в Симферополе и его пригородах питьевая вода подается по часам утром и вечером. Ограничения введены и в других городах полуострова. В Севастополе введен режим повышенной готовности, запасов осталось менее чем на три месяца.

В тексте использованы материалы: ТАСС

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