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Происшествия

В Крым спасатели сняли с дерева повисшего на кроне парапланериста

15:48 пятница, 27 ноября 2020

Сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» оказали помощь в эвакуации парапланериста, зависшего на деревьях.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов сообщил, что вчера на оперативный пульт крымских спасателей поступило сообщение о том, что в районе Ливадийского лесничества (городской округ Ялта) при проведении спуска на параплане с плато Ай-Петри встречным потоком воздуха парапланериста унесло с маршрута, и он повис на кроне дерева. Самостоятельно спуститься не может, требуется помощь спасателей.

К месту происшествия была немедленно направлена дежурная смена Ялтинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ – СПАС» в составе 5 человек и 1 единицы техники.

— По прибытии спасателями было установлено, что пострадавший парапланерист завис на высоте около 25 метров. Сотрудники «КРЫМ-СПАС» с помощью альпинистского снаряжения спустили спортсмена на землю. В медицинской помощи житель города Ялта не нуждался. Также, с ним была проведена профилактическая беседа, — сообщил Сергей Шахов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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