В Керчи убийца нанес своей жертве 23 удара ножом

Прокуратура Керчи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

По версии следствия, 44-летний мужчина, находясь в квартире у своего знакомого, с которым в ходе совместного распития спиртных напитков вступил в конфликт, возникший ввиду высказанных в его адрес оскорблений и причиненных ему телесных повреждений.

В ходе конфликта обвиняемый кухонным ножом нанес не менее 23-х ударов своему знакомому, от полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Керченский городской суд для рассмотрения по существу.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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