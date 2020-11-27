Происшествия
В Керчи убийца нанес своей жертве 23 удара ножом
Прокуратура Керчи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).
По версии следствия, 44-летний мужчина, находясь в квартире у своего знакомого, с которым в ходе совместного распития спиртных напитков вступил в конфликт, возникший ввиду высказанных в его адрес оскорблений и причиненных ему телесных повреждений.
В ходе конфликта обвиняемый кухонным ножом нанес не менее 23-х ударов своему знакомому, от полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.
С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Керченский городской суд для рассмотрения по существу.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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