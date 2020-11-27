Власть
В Керченской колонии часть заключенных не имеют теплой одежды
Родственники отбывающих наказание в исправительной колонии №2 в Керчи заявили, что их близким не выдали зимнюю одежду, передачи с теплыми вещами не принимают и вынуждают покупать необходимое в магазине, расположенном на территории учреждения.
В республиканской Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) слова родственников опровергают, но признают, что не все осужденные в полной мере обеспечены зимней одеждой.
«Менее 10% осужденных в учреждении не обеспечены зимними головными уборами», – сообщили в ведомстве, заверив, что в ближайшие дни шапки будут выданы всем.
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