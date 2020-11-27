В Керченской колонии часть заключенных не имеют теплой одежды

Родственники отбывающих наказание в исправительной колонии №2 в Керчи заявили, что их близким не выдали зимнюю одежду, передачи с теплыми вещами не принимают и вынуждают покупать необходимое в магазине, расположенном на территории учреждения.

В республиканской Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) слова родственников опровергают, но признают, что не все осужденные в полной мере обеспечены зимней одеждой.

«Менее 10% осужденных в учреждении не обеспечены зимними головными уборами», – сообщили в ведомстве, заверив, что в ближайшие дни шапки будут выданы всем.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Москаль объяснил, почему растет преступность в Севастополе. Рекордные показатели по росту преступности в Севастополе, которые фиксирует МВД России в 2020 году, связан с увеличением количества городского населения.

Вскрыты миллионные откаты при строительстве домов для севастопольских военных. Вместо круглой суммы военный чиновник получил бумажную «куклу».

Экс-замглавы администрации Евпатории задержан сотрудниками ФСБ. Бывший заместитель главы администрации Евпатории Кирилл Вавренюк задержан сотрудниками ФСБ.

Суд вынес приговор сообщнику экс-вице-премьера Крыма Нахлупину. Дорогомиловский суд Москвы приговорил к условному сроку заключения бывшего первого зампредседателя комитета конкурентной политики Крыма Ярослава Сливку, обвиняемого во взяточничестве.