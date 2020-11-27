Украинская прокуратура объявила подозрение еще одному военкому из Крыма

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Прокуратура АР Крым и Севастополя сообщила о подозрении российскому военному комиссару по Черноморскому и Раздольненскому районах Крыма.

Как сообщает пресс-служба ведомства, его обвинили в «нарушении законов и обычаев войны».

Согласно данным прокуратуры, он принуждал крымчан служить в вооруженных силах России. Санкция статьи предусматривает наказание на срок от восьми до двенадцати лет лишения свободы.

«Досудебным расследованием установлено, что подозреваемый после аннексии полуострова, в 2014 году изменил присяге на верность народу Украины и перешел на военную службу в армию России. Впоследствии, в 2016 году, заняв должность «военного комиссара Крыма по Черноморскому и Раздольненском районах», подозреваемый непосредственно разрабатывал план и обеспечивал проведение принудительных призывных компаний. Следовательно, «военный комиссар», реализуя незаконные «указы» высшего руководства государства-оккупанта, организовывал 8 призывных кампаний крымчан на срочную службу в Вооруженные силы России», – говорится в сообщении.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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