Власть
Украинская прокуратура объявила подозрение еще одному военкому из Крыма
фото © Новости Крыма
Прокуратура АР Крым и Севастополя сообщила о подозрении российскому военному комиссару по Черноморскому и Раздольненскому районах Крыма.
Как сообщает пресс-служба ведомства, его обвинили в «нарушении законов и обычаев войны».
Согласно данным прокуратуры, он принуждал крымчан служить в вооруженных силах России. Санкция статьи предусматривает наказание на срок от восьми до двенадцати лет лишения свободы.
«Досудебным расследованием установлено, что подозреваемый после аннексии полуострова, в 2014 году изменил присяге на верность народу Украины и перешел на военную службу в армию России. Впоследствии, в 2016 году, заняв должность «военного комиссара Крыма по Черноморскому и Раздольненском районах», подозреваемый непосредственно разрабатывал план и обеспечивал проведение принудительных призывных компаний. Следовательно, «военный комиссар», реализуя незаконные «указы» высшего руководства государства-оккупанта, организовывал 8 призывных кампаний крымчан на срочную службу в Вооруженные силы России», – говорится в сообщении.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Экс-замглавы мэра Евпатории Вавренюк арестован судом на два месяца. Евпаторийский городской суд избрал меру пресечения в отношении бывшего заместителя главы администрации города Кирилла Вавренюка в виде заключения под стражу на два месяца.
Прогадала: в Севастополе «ясновидящая» пыталась подкупить наряд ППС. В Севастополе женщина, задержанная нарядом патрульно-постовой службы, попыталась подкупить полицейских.
Арбитражный суд Севастополя «заморозил» еще один иск по фисташковой роще. Арбитражный суд Севастополя приостановил уже второе по счету производство о строительстве в фисташковой роще бухты Омега.
В Керченской колонии часть заключенных не имеют теплой одежды. Родственники отбывающих наказание в исправительной колонии №2 в Керчи заявили, что их близким не выдали зимнюю одежду, передачи с теплыми вещами не принимают и вынуждают покупать необходимое в магазине, расположенном на территории учреждения.
Россиянин приговорен к шести годам колонии за убийство девушки на горе Демерджи
Алуштинский городской суд приговорил жителя Омска к шести годам колонии строгого режима за убийство девушки на горе Демерджи.
Концлагерь или дикий мир: владельца крымского сафари-парка обвинили в гибели львов фото
Вокруг «Тайгана» разгорается новый скандал.
Медики в Ялте отказались работать из-за невыплаты надбавок за COVID
Половина медсестер терапевтического отделения горбольницы №1 не вышла на работу.
Четверо погибли при столкновении троллейбуса и легковушки в Крыму
На трассе Симферополь – Алушта – Ялта столкнулись троллейбус и ВАЗ-2109, в результате ДТП погибли четыре человека.
24 ноября
В Севастополе 58 новых случаев COVID-19 и две смерти
В Севастополе за сутки у 58 человек подтвердился COVID-19. Это люди в возрасте от двух лет до 91 года.