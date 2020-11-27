Украина хочет открыть в Херсонской области филиал «Артека»

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В Херсонской области планируют открыть филиал детского центра «Артек».

Соответствующий меморандум подписан между главой Херсонской облгосадминистрации Юрием Гусевым и руководителем Государственного управления делами Игорем Лысым.

«Мы объединяем усилия, чтобы обеспечить лучшие условия для оздоровления и отдыха детей Херсонщины и всей Украины в нашей невероятной области! Меморандум предусматривает создание инфраструктуры и необходимой материально-технической базы Государственного предприятия Украины «Международный детский центр «Артек» и коммунальных детских оздоровительных заведений Херсонщины», – написал Гусев в Facebook.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о дополнительной государственной поддержке детского центра «Артек», который находится в Пуще-Водице, на период карантинных мероприятий из-за пандемии коронавируса.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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