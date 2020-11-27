Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 76.3
воздух +6
море +13

Власть

Украина хочет открыть в Херсонской области филиал «Артека»

16:30 пятница, 27 ноября 2020
Украина хочет открыть в Херсонской области филиал «Артека»

фото © Новости Крыма

В Херсонской области планируют открыть филиал детского центра «Артек».

Соответствующий меморандум подписан между главой Херсонской облгосадминистрации Юрием Гусевым и руководителем Государственного управления делами Игорем Лысым.

«Мы объединяем усилия, чтобы обеспечить лучшие условия для оздоровления и отдыха детей Херсонщины и всей Украины в нашей невероятной области! Меморандум предусматривает создание инфраструктуры и необходимой материально-технической базы Государственного предприятия Украины «Международный детский центр «Артек» и коммунальных детских оздоровительных заведений Херсонщины», – написал Гусев в Facebook.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о дополнительной государственной поддержке детского центра «Артек», который находится в Пуще-Водице, на период карантинных мероприятий из-за пандемии коронавируса.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Банально нет Интернета: в Севастополе признали невозможность дистанционного обучения. Только 12 школ города подключены к высокоскоростному интернету.

В крымском доме ребенка «Елочка» откроют паллиативное отделение. Также принято решение о создании Попечительского совета Республиканского специализированного дома ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики «Елочка».

Кнарик и Радость: как называли детей крымчане в этом году. На Крымском полуострове наиболее популярными именами за 10 месяцев были: Александр, Артем, Асан, София, Анастасия и Ксения.

В опасном детсаду Севастополя процветали поборы. Многочисленные нарушения, несоответствия санитарно-эпидемиологическому законодательству и незаконные поборы с родителей обнаружила севастопольская прокуратура в детском саду №5.

Происшествия
Россиянин приговорен к шести годам колонии за убийство девушки на горе Демерджи

Россиянин приговорен к шести годам колонии за убийство девушки на горе Демерджи

Алуштинский городской суд приговорил жителя Омска к шести годам колонии строгого режима за убийство девушки на горе Демерджи.

Коронавирус в Крыму
Медики в Ялте отказались работать из-за невыплаты надбавок за COVID

Медики в Ялте отказались работать из-за невыплаты надбавок за COVID

Половина медсестер терапевтического отделения горбольницы №1 не вышла на работу.

Власть
Развожаеву сделали приятно прямо в заксобрании

Развожаеву сделали приятно прямо в заксобрании

Согласование назначения Жигулина вице-губернатором превратилось в признание депутатами заслуг главы города.

Коронавирус в Крыму
COVID-19 подтвержден в Крыму у 218 человек за сутки

COVID-19 подтвержден в Крыму у 218 человек за сутки

Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Крыму за сутки у 218 человек.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации