Власть
Украина хочет открыть в Херсонской области филиал «Артека»
фото © Новости Крыма
В Херсонской области планируют открыть филиал детского центра «Артек».
Соответствующий меморандум подписан между главой Херсонской облгосадминистрации Юрием Гусевым и руководителем Государственного управления делами Игорем Лысым.
«Мы объединяем усилия, чтобы обеспечить лучшие условия для оздоровления и отдыха детей Херсонщины и всей Украины в нашей невероятной области! Меморандум предусматривает создание инфраструктуры и необходимой материально-технической базы Государственного предприятия Украины «Международный детский центр «Артек» и коммунальных детских оздоровительных заведений Херсонщины», – написал Гусев в Facebook.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о дополнительной государственной поддержке детского центра «Артек», который находится в Пуще-Водице, на период карантинных мероприятий из-за пандемии коронавируса.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Банально нет Интернета: в Севастополе признали невозможность дистанционного обучения. Только 12 школ города подключены к высокоскоростному интернету.
В крымском доме ребенка «Елочка» откроют паллиативное отделение. Также принято решение о создании Попечительского совета Республиканского специализированного дома ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики «Елочка».
Кнарик и Радость: как называли детей крымчане в этом году. На Крымском полуострове наиболее популярными именами за 10 месяцев были: Александр, Артем, Асан, София, Анастасия и Ксения.
В опасном детсаду Севастополя процветали поборы. Многочисленные нарушения, несоответствия санитарно-эпидемиологическому законодательству и незаконные поборы с родителей обнаружила севастопольская прокуратура в детском саду №5.
Россиянин приговорен к шести годам колонии за убийство девушки на горе Демерджи
Алуштинский городской суд приговорил жителя Омска к шести годам колонии строгого режима за убийство девушки на горе Демерджи.
Медики в Ялте отказались работать из-за невыплаты надбавок за COVID
Половина медсестер терапевтического отделения горбольницы №1 не вышла на работу.
Развожаеву сделали приятно прямо в заксобрании
Согласование назначения Жигулина вице-губернатором превратилось в признание депутатами заслуг главы города.
Четверо погибли при столкновении троллейбуса и легковушки в Крыму
На трассе Симферополь – Алушта – Ялта столкнулись троллейбус и ВАЗ-2109, в результате ДТП погибли четыре человека.
24 ноября
COVID-19 подтвержден в Крыму у 218 человек за сутки
Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Крыму за сутки у 218 человек.