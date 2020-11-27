Происшествия
Три женщины погибли на «Тавриде» в ДТП с КАМАЗом
На трассе «Таврида» легковой автомобиль столкнулся с КАМАЗом, погибли три человека, сообщает УГИБДД МВД по РК.
По данным ведомства, авария произошла накануне поздно вечером.
«Водитель Lada Priora 1978 года рождения, двигаясь по трассе «Таврида» Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай – Севастополь, не выбрала безопасную дистанцию до движущегося впереди КАМАЗа под управлением водителя 1986 года рождения, в результате чего допустила с ним столкновение», - говорится в сообщении.
В результате аварии водитель и две пассажирки скончались на месте. В настоящий момент по факту ДТП проводится проверка.
Ранее на трассе Симферополь – Алушта – Ялта столкнулись троллейбус и ВАЗ-2109, в результате ДТП погибли четыре человека.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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