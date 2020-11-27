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Происшествия

Три женщины погибли на «Тавриде» в ДТП с КАМАЗом

10:13 пятница, 27 ноября 2020

На трассе «Таврида» легковой автомобиль столкнулся с КАМАЗом, погибли три человека, сообщает УГИБДД МВД по РК.

По данным ведомства, авария произошла накануне поздно вечером.

«Водитель Lada Priora 1978 года рождения, двигаясь по трассе «Таврида» Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай – Севастополь, не выбрала безопасную дистанцию до движущегося впереди КАМАЗа под управлением водителя 1986 года рождения, в результате чего допустила с ним столкновение», - говорится в сообщении.

В результате аварии водитель и две пассажирки скончались на месте. В настоящий момент по факту ДТП проводится проверка.

Ранее на трассе Симферополь – Алушта – Ялта столкнулись троллейбус и ВАЗ-2109, в результате ДТП погибли четыре человека.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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