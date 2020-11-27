Стало известно с чем связан расцвет телефонного мошенничества в Крыму

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Рост случаев телефонного и интернет-мошенничества в Севастополе и России связан с эпидемией COVID-19.

Такое мнение высказала российская журналистка и исполнительный директор движения «Русь Сидящая» Ольга Романова.

«По статистике за 2019-2020 годы, на 90% такие «колл-центры» находятся в местах лишения свободы… И до этого доступ туда был сильно затруднен, а сейчас (во время пандемии) он запрещен – делай что хочешь, никто не увидит и не услышит. В момент полной бесконтрольности люди просто стали зарабатывать деньги», – считает журналистка.

По данным Ольги Романовой, нелегальные «колл-центры», откуда совершаются мошеннические звонки, действуют в каждом втором СИЗО или исправительной колонии в России.

В конце ноября Министерство внутренних дел России опубликовало отчет за 10 месяцев этого года, где Севастополь возглавил рейтинг регионов по темпам роста преступности.

Согласно отчету, в Севастополе с января по октябрь было зарегистрировано 5147 преступлений. Это на 44,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В первую тройку регионов России по этому показателю также входят Санкт-Петербург (рост на 24,9%) и Ленинградская область (рост на 13,1%).

При этом рост количества преступлений, совершенных с использованием мобильной и Интернет-связи, или в сфере компьютерной информации в Севастополе составляет 151,9%, и таким образом город занимает третье место среди регионов России.

Всего в Крыму, по данным МВД России, за 10 месяцев этого года было зарегистрировано 18832 преступления, увеличение по сравнению с прошлым годом составило 4%. В рейтинге по раскрываемости преступлений Крым – на восьмом месте с увеличением на 3,8%.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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