Стало известно когда туристов пустят на Ласточкино гнездо

фото © pixabay.com

Гости и жители Крыма смогут посетить дворец-замок «Ласточкино гнездо» с января 2021 года, сообщила министр культуры республики Крым Арина Новосельская.

По словам министра, в настоящее время проводится прием рабочей документации и передача объекта культурного наследия федерального значения в эксплуатацию в качестве республиканского музея.

Сотрудники музея готовят выставки и новые экспозиции в залах дворца-замка и на открытой площадке.

Новосельская добавила, что экскурсии в «Ласточкино гнездо» будут проводиться в таком же режиме, как и в других музеях Крыма, в соответствии с установленными ограничениями и рекомендациями по профилактике распространения коронавируса.В частности, предусмотрен прием индивидуальных посетителей, формирование экскурсионных групп из расчета не более пяти человек, проведение термометрии сотрудников и посетителей, соблюдение обязательного масочного режима на территории и в здании учреждения.

Также действует запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе публичных, деловых и культурных.

Как сообщалось, 25 ноября дворец-замок «Ласточкино гнездо» был торжественно открыт после реставрации.

Работы на культурном объекте начались в 2016-2017 годах. Тогда строителям пришлось укреплять скалу под объектом, которая быстро разрушалась и грозила обрушиться в море вместе с замком.

К середине 2017 года работы по укреплению скалы завершились, после этого смогли приступить к реставрации. Стоимость контракта на реставрацию составляла около 80 миллионов рублей, деньги были предусмотрены по ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя». Объект изначально планировали сдать в декабре 2020 года. В рамках работы была выполнена реставрация перемычек оконных и дверных проемов, цокольной части объемов входной зоны и башни, стен первого этажа, выполненных из тесаного камня, поверхности каминной трубы, верхних поясов башни.

Также отреставрированы исторические декоративные элементы фасадов, ограждения террасы, декоративные элементы флюгеров и установлена художественная подсветка дворца и скалы, на которой он сооружен. Дворец-замок «Ласточкино гнездо» расположен на 40-метровой Аврориной скале мыса Ай-Тодор. Замок в неоготическом стиле с элементами португальской и мануэлинской архитектуры был возведен в 1912 году для нефтепромышленника Штейнгеля. Дворец имеет статус федерального памятника культуры.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Туристы начали отменять бронь в крымских отелях на новогодние праздники. Из-за введенных в Крыму ограничительных мер на новогодние праздники, туристы начали отменять бронь в отелях.

Власти Крыма утверждают, что передумали вводить курортный сбор в 2021 году. Российские власти Крыма не планируют вводить курортный сбор в 2021 году.

Жизнь или кошелек: представители турсферы Крыма пугают власти огромными убытками. Представители крымской туристической сферы пугают власти республики огромными убытками.

Крымчанам пообещали 130 миллионов рублей грантов от Ростуризма. 47 проектов от жителей Республики Крым вошли в число победителей конкурса по развитию внутреннего въездного туризма, который объявлял Ростуризм.