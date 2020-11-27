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Происшествия

Спасатели сняли мужчину с горы Таракташ в районе Судака

08:47 пятница, 27 ноября 2020

Вчера в службу спасения поступило сообщение о том, что в ГО Судак, в районе горы Таракташ, мужчина 1987 г.р. не может спустится вниз со скального участка.

Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Крым.

К месту происшествия направились группы сотрудников 4 поисково-спасательного отряда части горной поисково-спасательной специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым г. Судак и г. Феодосия, а также спасатели Судакского АСО «Крым Спас».

По прибытию на место вызова, пострадавший, с помощью альпинистского снаряжения, был спущен с горы. В медицинской помощи не нуждался.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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