Происшествия
Спасатели сняли мужчину с горы Таракташ в районе Судака
Вчера в службу спасения поступило сообщение о том, что в ГО Судак, в районе горы Таракташ, мужчина 1987 г.р. не может спустится вниз со скального участка.
Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Крым.
К месту происшествия направились группы сотрудников 4 поисково-спасательного отряда части горной поисково-спасательной специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым г. Судак и г. Феодосия, а также спасатели Судакского АСО «Крым Спас».
По прибытию на место вызова, пострадавший, с помощью альпинистского снаряжения, был спущен с горы. В медицинской помощи не нуждался.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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