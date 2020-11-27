Происшествия
Россиянин приговорен к шести годам колонии за убийство девушки на горе Демерджи
фото © Новости Крыма
Алуштинский городской суд приговорил жителя Омска к шести годам колонии строгого режима за убийство девушки на горе Демерджи.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
«Алуштинский городской суд с учетом позиции государственного обвинителя признал мужчину виновным в совершении инкриминируемого преступления, назначив наказание в виде шести лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима», – говорится в сообщении.
Мужчина вместе со своей 38-летней знакомой летом текущего года находились на отдыхе в горном-лесном массиве на горе Демерджи. В ходе ссоры мужчина нанес своей сожительнице не менее семи ударов ножом в области шеи и груди, от которых последняя скончалась на месте происшествия. Труп женщины преступник сбросил в обрыв в районе Долины привидений.
Мужчина рассказал о совершенном им убийстве своему другу, который сообщил об этом в правоохранительные органы, после чего житель Омска был задержан.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прогадала: в Севастополе «ясновидящая» пыталась подкупить наряд ППС. В Севастополе женщина, задержанная нарядом патрульно-постовой службы, попыталась подкупить полицейских.
Арбитражный суд Севастополя «заморозил» еще один иск по фисташковой роще. Арбитражный суд Севастополя приостановил уже второе по счету производство о строительстве в фисташковой роще бухты Омега.
В Керченской колонии часть заключенных не имеют теплой одежды. Родственники отбывающих наказание в исправительной колонии №2 в Керчи заявили, что их близким не выдали зимнюю одежду, передачи с теплыми вещами не принимают и вынуждают покупать необходимое в магазине, расположенном на территории учреждения.
«Детей не кормят»: в Крыму прокуратура проверяет еще один интернат. Прокуратура Республики Крым организовала проверку в местной гимназии-интернате, после того как родители воспитанников опубликовали в соцсетях жалобы на сомнительное и недостаточное питание в учреждении.
Россиянин приговорен к шести годам колонии за убийство девушки на горе Демерджи
Алуштинский городской суд приговорил жителя Омска к шести годам колонии строгого режима за убийство девушки на горе Демерджи.
Медики в Ялте отказались работать из-за невыплаты надбавок за COVID
Половина медсестер терапевтического отделения горбольницы №1 не вышла на работу.
Развожаеву сделали приятно прямо в заксобрании
Согласование назначения Жигулина вице-губернатором превратилось в признание депутатами заслуг главы города.
Четверо погибли при столкновении троллейбуса и легковушки в Крыму
На трассе Симферополь – Алушта – Ялта столкнулись троллейбус и ВАЗ-2109, в результате ДТП погибли четыре человека.
24 ноября
COVID-19 подтвержден в Крыму у 218 человек за сутки
Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Крыму за сутки у 218 человек.