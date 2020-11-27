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Происшествия

Россиянин приговорен к шести годам колонии за убийство девушки на горе Демерджи

17:21 пятница, 27 ноября 2020
Россиянин приговорен к шести годам колонии за убийство девушки на горе Демерджи

фото © Новости Крыма

Алуштинский городской суд приговорил жителя Омска к шести годам колонии строгого режима за убийство девушки на горе Демерджи.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Алуштинский городской суд с учетом позиции государственного обвинителя признал мужчину виновным в совершении инкриминируемого преступления, назначив наказание в виде шести лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима», – говорится в сообщении.

Мужчина вместе со своей 38-летней знакомой летом текущего года находились на отдыхе в горном-лесном массиве на горе Демерджи. В ходе ссоры мужчина нанес своей сожительнице не менее семи ударов ножом в области шеи и груди, от которых последняя скончалась на месте происшествия. Труп женщины преступник сбросил в обрыв в районе Долины привидений.

Мужчина рассказал о совершенном им убийстве своему другу, который сообщил об этом в правоохранительные органы, после чего житель Омска был задержан.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Россиянин приговорен к шести годам колонии за убийство девушки на горе Демерджи

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