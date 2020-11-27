Развожаеву сделали приятно прямо в заксобрании

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Согласование назначения Жигулина вице-губернатором превратилось в признание депутатами заслуг главы города.

В заксобрании Севастополя на подобострастной ноте доказали верность главе города Михаилу Развожаеву. Его земляку и ставленнику Жигулину, получившему сегодня согласование назначения вице-губернатором по ЖКХ, большинство депутатов публично показало свое благорасположение. Высокий стиль задал единоросс Вячеслав Камзолов — глава постоянного комитета по городскому хозяйству.

Камзолов свою оду к вхождению Жигулина в исполнительную власть Севастополя начал с того, что поставил ребром вопрос: что такое городское хозяйство? И сам же на него ответил, используя заимствованные в Интернете слова.

«С точки зрения жителей города, это обеспечение теплом, светом, водой своего дома. Это чистые отремонтированные подъезды, курсирующий по расписанию городской транспорт, благоустроенный скверы, парки и так далее, — издалека зашел Камзолов. — С точки зрения чиновников, это комплекс служб, предприятий, инженерных сооружений и сетей, призванных удовлетворять повседневные коммунальные, бытовые и социально-культурные нужды наших жителей города».

После этого Камзолов что называется рубанул с плеча: в городском хозяйстве Севастополя не мало проблем, вызванных множеством факторов, — «украинское наследие», пандемия коронавируса, дефицит пресной воды.

«При этом во многом постепенно наводится порядок благодаря нашему губернатору города Севастополя Михаилу Владимировичу Развожаеву, — Камзолов, отбросив всякий стыд, признал руководящую и направляющую роль губернатора. — Те проекты, которые были под личным контролем Михаила Владимировича, были реализованы качественно и в срок. Задача губернатора не сводится к контролю каждого свежеотремонтированного подъезда, покрашенной лавочки, сделанной дороги. Для выполнения данных задач есть профильные департаменты и контролирующие структуры, поэтому считаю, что департамент городского хозяйства должен возглавлять человек, который четко понимает, как построить работу качественно, с соблюдением сроков, слышать просьбы жителей и реагировать на них, тесно взаимодействовать с депутатами законодательного собрания, главами и депутатами муниципалитетов. Тогда все ваши начинания и все ваши мысли будут быстро и качество реализованы в жизнь, без напряжения в обществе. Поэтому, Николай Александрович, считаю, что мы должны совместно подставить плечо нашему губернатору, оперативно реагировать на запросы и просьбы жителей, держать на контроле реализацию инфраструктурных объектов, чтобы все было выполнено качественно и в сроки, предусмотренные проектом. Так же хочу отметить, что проблему дефицита воды в городе удастся держать под контролем, — благодаря работе нашего губернатора, — военным строителям, активно принимающим участие в строительстве ковшового забора на реке Бельбек. Как глава комитета по городскому хозяйству готов активно принимать участие в комиссиях, обсуждать, помогать во всех ваших начинаниях, направленных на благо наших горожан. Только слаженно мы сможем быстрыми темпами привести в порядок сегодняшнее наследие проблем и вопросов, чтобы севастопольцы как можно скорее ощутили позитивное движение в сфере городского хозяйства. И хочу подчеркнуть особо внимание к нашему городу нашего президента Владимира Владимировича Путина».

Эстафету низкопоклонства принял депутат от ЛДПР Андрей Куринов, который пусть и коротко, но выразил верноподданические чувства.

«Николай Александрович имеет большой опыт в управленческой работе и сфере городского хозяйства. И Путин начал (свою карьеру — прим.) от простого слесаря, что заслуживает отдельной похвалы. Мы убеждены, что Николай Александрович поднимет уровень жилищно-коммунального и городского хозяйства города. Совершенно очевидно, что в этих сферах города давно назрели предпосылки к переформатированию и перезапуску те вопросы, которые на протяжении последних нескольких лет озвучивались севастопольцами в связи с работой управляющих компаний, ресурсных организаций, контроль и качество исполнения работ по благоустройству. Пришло время их решать. Мы уверены, что у Николая Александровича это получится — севастопольцы будут получать своевременно и качественно жилищно-коммунальные услуги, городское хозяйство получит новый импульс развития».

Не преминул положительно отметить кадровый талант Развожаева и опыт работы Жигулина глава постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам — самовыдвиженец Вячеслав Горелов. Ему оказалось достаточно «часа или даже больше» встречи тет-а-тет с Жигулиным, чтобы выразить надежду: «Его работа будет долгой и полезной городу».

Следующим в очереди на высказывание приятных слов оказался глава постоянного комитета по законодательству и государственному строительству — единоросс Василий Зубенко.

«Доверяю мнению Михаила Владимировича Развожаева. Предлагаю поддержать данную кандидатуру. Тем самым выразить аванс доверия всех — депутатского корпуса и граждан города-героя Севастополя», — сказал Зубенко, и в этот момент возникло ощущение, что он мысленно преклонил колено перед губернатором и его ставленником.

Благостную картину нарушил вице-спикер заксобрания Василий Пархоменко (фракция КПРФ). Он напомнил, что Норильск, откуда приехал и где долго работал Жигулин, контролируется компанией «Норникель» и превратился в трущобы.

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