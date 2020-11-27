«Работа не движется»: власти о рекультивации полигона в Каменке

Угроза срыва сдачи полигона твердых коммунальных отходов в симферопольском микрорайоне Каменка сохраняется, власти города ведут претенциозную работу с подрядчиком.

Об этом заявила глава администрации Симферополя Елена Проценко на совещании по проблемам строительной отрасли Крыма.

По словам Проценко, на данный момент работы на объекте выполнены на 74%, отставание от кассового плана составляет 78 млн рублей.

«Нужно увеличить количество техники и людей на объекте, о чем мы говорили еженедельно. У нас есть угроза срыва, думаю, она и будет. С подрядной организацией мы (находимся) практически в ежедневном в диалоге. Но эта работа не то что движется медленно, а не движется вообще. Ведется претенциозная работа. Сами мы не можем окончательно повлиять на это», – сказала она.

Одним из основных препятствий в реализации данного объекта глава Минстроя Крыма Михаил Храмов назвал проблему подвоза грунта для рекультивации полигона.

«В сметной документации предусмотрена укладка грунта для рекультивации, который ему должны привозить дорожники с объекта транспортной инфраструктуры. На сегодняшний день этот объект завершен, грунт уже возить неоткуда, при этом в сметной документации у подрядчика нет затрат на доставку грунта с другого полигона.

Считаю, это одна из проблем в реализации данного объекта. Надо решить, за чай счет подрядчик будет возить этот грунт», – пояснил министр.

Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что в пятницу, 27 ноября, проведет совещание со всеми участниками данного проекта с целью устранения проблем и сдачи объекта в установленный срок.

Как сообщалось, на минувшей неделе замглавы администрации Симферополя Анатолий Русин заявил, что подрядчик рекультивации полигона ТКО «активизировал работу», что дает основания надеяться на сдачу объекта в эксплуатацию в этом году.

Рекультивация полигона ТКО в симферопольском микрорайоне Каменка выполняется в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма.

Стоимость проекта превысила один миллиард рублей. Согласно плану-графику реализации ФЦП в декабре 2020 года он должен быть сдан в эксплуатацию.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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