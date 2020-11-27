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Общество

Прогноз погоды в Крыму на пятницу 27 ноября

00:23 пятница, 27 ноября 2020

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 27 ноября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В предгорном Крыму - туман (местами туман), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (туман), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 11, ночью около 2 градусов. Ветер юго-восточный 6 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 94 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 11, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер восточный 7 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 85 до 100 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 12, ночью около 8 градусов. Ветер южный 18 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 81 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 11, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер северо-западный 13 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 81 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 10, ночью около 4 градусов. Ветер южный 14 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 76 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 7 до 12, ночью от 4 до 6 градусов. Ветер южный 20 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 89 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 12, ночью около 0 градусов. Ветер южный 9 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 96 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 12, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер северный 9 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 92 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 8, ночью около 4 градусов. Ветер юго-восточный 8 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 85 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 8, ночью около 3 градусов. Ветер южный 7 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 100 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 9 до 14 градусов тепла. По городам: в Алуште - 13, в Евпатории - 12, на мысе Казантип в Азовском море - 11, в Керчи - 11, в Николаевке - 12, в Севастополе - 13, в Судаке - 12, на Тарханкуте - 11, в Феодосии - 12, в Ялте - 13 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 14, в Египте - 26, на Кипре - 24, в Одессе - 10, в Сочи - 16, в Турции - 24, в Хорватии - 19 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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