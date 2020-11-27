Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 76.2
воздух +9
море +13

Происшествия

Прогадала: в Севастополе «ясновидящая» пыталась подкупить наряд ППС

В Севастополе женщина, задержанная нарядом патрульно-постовой службы, попыталась подкупить полицейских.

Об этом сообщает пресс-служба Следкома Крыма.

В ходе патрулирования сотрудники ППС заметили женщину, которая, согласно ориентировке, подозревалась в совершении мошенничества в отношении пенсионеров под предлогом «снятия сглаза и порчи». Полицейские предложили женщине сесть в служебный автомобиль, чтобы проехать в райотдел для установления личности и возможной ее причастности к преступлениям.

По дороге женщина решила договориться и предложила силовикам 150 тысяч рублей за то, что ее отпустят. 37 тысяч она положила в карман сиденья полицейской машины.

Сотрудники ППС сообщили о попытке подкупа в Следственный комитет. В ходе осмотра сумки подозреваемой у нее выявили 220 тысяч рублей.

Устанавливаются все обстоятельства, выясняется причастность женщины к преступной деятельности. Подозреваемая взята под стражу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Керченской колонии часть заключенных не имеют теплой одежды. Родственники отбывающих наказание в исправительной колонии №2 в Керчи заявили, что их близким не выдали зимнюю одежду, передачи с теплыми вещами не принимают и вынуждают покупать необходимое в магазине, расположенном на территории учреждения.

«Детей не кормят»: в Крыму прокуратура проверяет еще один интернат. Прокуратура Республики Крым организовала проверку в местной гимназии-интернате, после того как родители воспитанников опубликовали в соцсетях жалобы на сомнительное и недостаточное питание в учреждении.

Москаль объяснил, почему растет преступность в Севастополе. Рекордные показатели по росту преступности в Севастополе, которые фиксирует МВД России в 2020 году, связан с увеличением количества городского населения.

Вскрыты миллионные откаты при строительстве домов для севастопольских военных. Вместо круглой суммы военный чиновник получил бумажную «куклу».

Коронавирус в Крыму
В Севастополе 58 новых случаев COVID-19 и две смерти

В Севастополе 58 новых случаев COVID-19 и две смерти

В Севастополе за сутки у 58 человек подтвердился COVID-19. Это люди в возрасте от двух лет до 91 года.

Коронавирус в Крыму
COVID-19 подтвержден в Крыму у 218 человек за сутки

COVID-19 подтвержден в Крыму у 218 человек за сутки

Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Крыму за сутки у 218 человек.

Водный кризис
В Крыму определили организации, которые будут строить опреснитель морской воды

В Крыму определили организации, которые будут строить опреснитель морской воды

Организации для строительства в Крыму опреснителя морской воды определены, сообщил журналистам глава республики Сергей Аксенов.

Власть
Арбитражный суд Севастополя «заморозил» еще один иск по фисташковой роще

Арбитражный суд Севастополя «заморозил» еще один иск по фисташковой роще

Арбитражный суд Севастополя приостановил уже второе по счету производство о строительстве в фисташковой роще бухты Омега.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации