Прогадала: в Севастополе «ясновидящая» пыталась подкупить наряд ППС

В Севастополе женщина, задержанная нарядом патрульно-постовой службы, попыталась подкупить полицейских.

Об этом сообщает пресс-служба Следкома Крыма.

В ходе патрулирования сотрудники ППС заметили женщину, которая, согласно ориентировке, подозревалась в совершении мошенничества в отношении пенсионеров под предлогом «снятия сглаза и порчи». Полицейские предложили женщине сесть в служебный автомобиль, чтобы проехать в райотдел для установления личности и возможной ее причастности к преступлениям.

По дороге женщина решила договориться и предложила силовикам 150 тысяч рублей за то, что ее отпустят. 37 тысяч она положила в карман сиденья полицейской машины.

Сотрудники ППС сообщили о попытке подкупа в Следственный комитет. В ходе осмотра сумки подозреваемой у нее выявили 220 тысяч рублей.

Устанавливаются все обстоятельства, выясняется причастность женщины к преступной деятельности. Подозреваемая взята под стражу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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