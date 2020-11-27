Пандемия в Крыму: многих препаратов не оказалось

фото © ТАСС

В Крыму не отрицают – противовирусные препараты и антибиотики в дефиците, пациенты в панике делают закупки лекарств впрок, а врачи продолжают выписывать рецепты на дефицитные препараты, несмотря на существующие альтернативы.

Кроме того, правительство России отнесло Крым к регионам, где сложилась критическая ситуация с местами в больницах для зараженных COVID-19.

Между тем, в правительстве Крыма заверили, что свободные койки для лечения больных есть и «на сегодняшний день нет ни одного мотивированного отказа в госпитализации показанного пациента».

Дефицит ряда аптечных препаратов возник в связи с повышенным спросом, говорит пресс-секретарь предприятия «Крым-Фармация» Светлана Квитко в интервью телеканалу «Крым-24».

– У нас начался всплеск ОРВИ и Гриппа, препараты буквально разметают, покупают в больших количествах. Росздравнадзор выразил беспокойство по этому поводу, проводятся рейды, так как в некоторых аптеках продают антибиотики без рецепта, а люди набирают впрок, без надобности, в это время те, кто нуждается в лекарстве, сейчас его не получат.

Поставщики не успевают отвечать спросу в аптечных пунктах, не успевают отправлять препараты. Что касается нашего предприятия «Крым-Фармация», здесь есть специфика в процедуре госзакупки этих препаратов, мы не можем делать предоплаты, бывают проблемы. Есть препарат «Цефтриаксон», который отпускается только по рецепту, врачи массово его назначают, они, видимо, не мониторят ситуацию с дефицитом. Есть аналоги этого препарата, но фармацевт, если выписан рецепт, не имеет права выдать другой препарат, придется пациенту опять идти в больницу, получать назначения и вновь идти в аптеку.

Достать необходимые лекарства, действительно, бывает большой проблемой, об этом на своем примере рассказал руководитель общественного объединения «Ассоциация общественности Симферополя» Сергей Дудченко.

– Неделю назад для домашней аптечки решил купить банальные лекарства, например «Парацетамол». Я прошел несколько аптек, там многих препаратов не оказалось, обратился в интернет систему Apteka.ru, но там в таблетированной форме нет. Удивительно, но даже российские препараты такие продвинутые, как «Арепливир» сложно найти. Люди в Крыму волнуются и, хоть говорят, что вышли на плато, но 200 человек в день заболевших, 1400 – в неделю. Не уверен, что система отлажена, мониторю соцсети, вижу жалобы, что люди не могут дозвониться, не могут попасть к врачам, их отсылают домой с пневмонией.

Я удивляюсь, почему горадминистрация ничего не предпринимает для увеличения количества маршрутов или установления каких-то строгих правил перемещения в транспорте. По городу едут забитые маршрутки, да, часть людей в масках, но это не очень помогает. Если в этом влажном воздухе в маршрутке окажется один заболевший, он «утащит» за собой еще 50 человек и это проблема, которую не решают. А еще надвигаются новогодние праздники и неизвестно, что нам привезут с материка. Понятно, что люди едут отдыхать, 70 процентов номерного фонда уже забронированы на праздники, их же не заставишь в номерах сидеть. Будут альтернативные мероприятия проводиться, несмотря на запреты, корпоративы частные, я уверен, проведут по-тихому.

Напомним, власти Крыма отменили все массовые мероприятия во время новогодних праздников, включая корпоративы. Такое решение принято в рамках противодействия распространению коронавируса.

В медицинских учреждениях Крыма заверяют, что пока обеспечены всем необходимым.

«Наша больница обеспечена всеми препаратами, население поддается панике и сметает в аптеках все», – рассказал телеканалу «Крым-24» главврач Феодосийского медицинского центра Андрей Вербов. Главврач городской больницы номер один в Керчи Марат Еникеев тоже заявил о достаточном количестве препаратов в медучреждении, однако добавил, что больница планирует провести дополнительные закупки.

Уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Крыму вышел на плато за последние три недели, об этом 25 ноября сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Крыму Наталья Пеньковская. Кроме того, в Роспотребнадзоре заявили о том, что на плато вышел уровень заболеваемости пневмониями в Крыму. В структуре причин, вызывающих пневмонию, значительную долю занимает коронавирус (31 процент).

Но днем ранее вице-премьер-министр России Татьяна Голикова сообщила, что наиболее критичная ситуация с местами в больницах для зараженных COVID-19 сложилась в шести регионах, в числе которых она указала и Крым.

На эти заявления отреагировал министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко. Он сказал, что в распоряжении министерства есть более 400 свободных коек для лечения больных с COVID-19, что составляет около 15 процентов от общего числа.

«Могу совершенно ответственно заявить, что на сегодняшний день нет ни одного мотивированного отказа в госпитализации показанного пациента. Все пациенты получают необходимое лечение, как стационарное, так и амбулаторное, в полном объеме», – отметил он.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Медики в Ялте отказались работать из-за невыплаты надбавок за COVID. Половина медсестер терапевтического отделения горбольницы №1 не вышла на работу.

В Крыму двухлетний ребенок умер от пневмонии, которую не заметили врачи. Двухлетняя крымчанка умерла от пневмонии, которую у нее не заметили врачи.

В Крыму рекомендовали привившимся от гриппа ограничить общение. Привычные сроки вакцинации от гриппа (с 1сентября по 1 ноября) в этом году сдвинулись в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Советы тем, кто только собирается сделать прививку, дала врач-методист Вера Павлова в эфире радио «Спутник в Крыму».

Число жертв растет: в Крыму от коронавируса умерли еще семь человек. Еще семь пациентов c подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Крыму.