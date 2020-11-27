Общество
Новый вид дикобраза нашли в пещере «Таврида»
Ученые нашли в пещере «Таврида» останки разных грызунов и утки-мандаринки. Эти находки дали исследователям понимание общей картины климата, который был в Крыму 1,5 млн лет назад.
Об этом рассказал ведущий методист Зоологического музея КФУ, палеонтолог Дмитрий Старцев в эфире радио «Спутник в Крыму».
По его словам, останки крупных животных были найдены и идентифицированы еще в 2018 году, но некоторые находки долго ждали своего часа.
«Удалось сделать хорошую работу по определению грызунов. В пещере нашли останки полевок, тушканчиков, мелких хомячков, роющих грызунов, слепышей, и карликового бобра, который был всего лишь размером с крысу. Мы пришли к выводу, что он по своему образу жизни был похож на ондатру. Эти останки говорят о том, что вокруг пещеры было достаточно водоемов, в которых водились эти животные, а климат был более мягкий», - пояснил ученый.
Специалист также рассказал, что в пещере нашли новый вид дикобраза, который отличается от ранее найденного дикобраза Виноградова по размерам.
«Дикобразы – норные животные, поэтому в пещере им было жить комфортно, несмотря на наличие там хищников. Им для иголок нужен кальций – поэтому они часто грызут кости, брошенные хищниками. На наших сборах очень часто находим поврежденные зубами дикобраза кости. Возраст останков от 1,5 – 1,8 млн лет. Это самое древнее пещерное захоронение на территории России. Аналогичные по возрасту и более древние есть и в западной Европе и на юге Малой Азии», - уточнил Старцев.
Еще «Таврида» интересна тем, что там представлен весь спектр фауны, добавил исследователь.
«Благодаря тому, что хищники разных групп от лис до пещерных гиен и саблезубых тигров туда заносили свою добычу, в пещере представлены все размерные классы животных – от маленьких птичек и грызунов до слонов и носорогов», - сказал ученый.
Кроме этого, в пещере исследователи нашли останки утки-мандаринки. До этого считалось, что в Европе она не обитала. Но сейчас можно говорить о том, что ее исчезновение было связано с изменением климата.
А вот следов присутствия человека в карстовой полости пока обнаружено не было. Хотя указанные временные рамки совпадают с первым появлением групп людей из Африки в Евразии, поэтому надежда на «человеческие находки» остается, заключил Старцев.«Таврида» – карстовая полость, обнаруженная в 2018 году в Белогорском районе во время строительства одноименной федеральной трассы. Крымские спелеологи при обследовании пустот обнаружили массовые костные захоронения древних животных.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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