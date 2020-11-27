Не хватает хлеба: в Крым поставят пшеницу из госрезерва России

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Правительство России разрешило реализацию в 2020-2021 годах пшеницы из государственного интервенционного фонда для поставки в Крым в объеме до 18,96 тыс. тонн.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Разрешить в 2020-2021 годах реализацию без проведения биржевых торгов пшеницы 3-го, 4-го и 5-го классов из запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, закупленной при проведении государственных закупочных интервенций в 2014-2016 годах, в целях поставки для нужд Республики Крым в объеме до 18,96 тыс. тонн», - говорится в документе.

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