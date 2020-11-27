Власть
Не хватает хлеба: в Крым поставят пшеницу из госрезерва России
фото © Новости Крыма
Правительство России разрешило реализацию в 2020-2021 годах пшеницы из государственного интервенционного фонда для поставки в Крым в объеме до 18,96 тыс. тонн.
Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Разрешить в 2020-2021 годах реализацию без проведения биржевых торгов пшеницы 3-го, 4-го и 5-го классов из запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, закупленной при проведении государственных закупочных интервенций в 2014-2016 годах, в целях поставки для нужд Республики Крым в объеме до 18,96 тыс. тонн», - говорится в документе.
Ранее заместитель председателя совета министров - министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин сообщил о том, что власти республики в связи со снижением урожая из-за засухи возьмут под контроль вывоз зерна за пределы полуострова до насыщения внутреннего рынка.
В июне глава Республики Крым Сергей Аксенов говорил, что в регионе впервые за 150 лет сложилась неблагоприятная погодная картина и 2020 год выдался засушливым.
В 2019 году аграрии Крыма собрали около 1,7 млн тонн зерна, что на 800 тыс. тонн больше, чем в 2018 году.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму назвали самое перспективное автохтонное вино. Крымский полуостров уже зарекомендовал себя как винодельческий регион.
В степном Крыму обещают высадить 17 тысяч кустов лаванды. Инвестор планирует высадить 17 тысяч кустов лаванды в Джанкойском районе для производства эфирного масла.
Власти Крыма предупреждают, что цены на хлеб скоро вырастут. Повышение цен на хлеб коснется всех предприятий, занимающихся производством хлебобулочных изделий в Крыму.
Отсутствие морозов в Крыму чревато ростом числа насекомых-вредителей. Питание личинок хлебной жужелицы в Крыму прекратится с приходом морозов.
В Севастополе 58 новых случаев COVID-19 и две смерти
В Севастополе за сутки у 58 человек подтвердился COVID-19. Это люди в возрасте от двух лет до 91 года.
COVID-19 подтвержден в Крыму у 218 человек за сутки
Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Крыму за сутки у 218 человек.
Кто же победит в топ-матче 16-го тура РПЛ: казанский «Рубин» или ЦСКА
Актуальный прогноз на ключевое противостояние в РПЛ. Какой результат будет в матче «Рубина» и ЦСКА. Лучшая ставка на поединок «Рубина» и московских армейцев.
Львенка Филиппа Киркорова загрызли в крымском «Тайгане»
Львицы разорвали звереныша по имени Филя, которого артист когда-то спас от смерти.
20 часов назад
Зубков сообщил, что выиграл суд по иску Минэкологии Крыма
Крымский бизнесмен, владелец зоопарков «Сказка» и «Тайган» Олег Зубков сообщил, что выиграл иск по делу в отношении его парка, инициированного Минэкологии Крыма.