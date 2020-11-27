Мойнакский парк в Евпатории не успевают реконструировать в срок

Завершить реконструкцию Мойнакского парка в Евпатории в срок до 7 декабря (как это обозначено в контракте) пока не представляется возможным.

Об этом сообщил сегодня на совещании о ходе реализации инфраструктурных проектов в Республике Крым глава администрации Евпатории Роман Тихончук.

«Подвели поставщики оборудования. Работы идут в нарастающем темпе, чтобы закрыть отставание от графика», — сказал Тихончук.

Реконструкция Мойнакского парка финансируется в рамках двух программ: национальные проекты и соглашение между правительством Москвы о торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве. Цена контракта составила 57,7 миллионов рублей.

«Объект действительно значимый для жителей города Евпатория. Взять под личный контроль (Роману Тихончуку – ред.) Людей на объекте недостаточно. Нужно увеличить количество людей и оборудования. И 7 декабря завершить с максимальным процентом выполнения работ», — подчеркнул в ходе совещания председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

Справка: В Мойнакском парке в Евпатории планируется отремонтировать центральную аллею и входную группу. Будут установлены архитектурные формы и места для отдыха.

На аллее протяженностью около 400 метров уложат тротуарную плитку, а места отдыха украсят многоярусные конструкции и снаряды для роллеров и других экстремальных видов спорта. Парк также планируют озеленить, в порядок приведут освещение.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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