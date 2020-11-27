Медики в Ялте отказались работать из-за невыплаты надбавок за COVID

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Половина медсестер терапевтического отделения горбольницы №1 не вышла на работу.

Медсестры городской больницы №1 в Ялте устроили забастовку из-за отсутствия стимулирующих выплат за работу в «красной зоне». Об этом пишет «Znak.com».

По словам одного из сотрудников медучреждения, младший и средний медицинский персонал, а также врачи, работающие с коронавирусными больными, не получили никаких надбавок за октябрь этого года. Кроме того, работники не увидели положенных региональных выплат за сентябрь. В связи с этим половина медсестер терапевтического отделения для лечения COVID-19 не вышли на работу.

Главврач больницы Александр Калинин заявил подчиненным, что не знает о причинах отсутствия выплат. При этом в разговоре с журналистами он заверил, что у его коллег нет никаких проблем с коронавирусными доплатами.

Кроме того, медработники пожаловались на то, что им не вручили обещаны подарочные чайные наборы от партии «Единая Россия». Это объяснили тем, что наборов не хватило на весь персонал, поэтому их решили вообще никому не дарить.

Ранее министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко заявил, что все положенные надбавки будут выплачены крымским медикам до 15 октября.

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