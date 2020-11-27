Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 76.3
воздух +6
море +13

Коронавирус в Крыму

Медики в Ялте отказались работать из-за невыплаты надбавок за COVID

16:37 пятница, 27 ноября 2020
Ялта
Медики в Ялте отказались работать из-за невыплаты надбавок за COVID

фото © Новости Крыма

Половина медсестер терапевтического отделения горбольницы №1 не вышла на работу.

Медсестры городской больницы №1 в Ялте устроили забастовку из-за отсутствия стимулирующих выплат за работу в «красной зоне». Об этом пишет «Znak.com».

По словам одного из сотрудников медучреждения, младший и средний медицинский персонал, а также врачи, работающие с коронавирусными больными, не получили никаких надбавок за октябрь этого года. Кроме того, работники не увидели положенных региональных выплат за сентябрь. В связи с этим половина медсестер терапевтического отделения для лечения COVID-19 не вышли на работу.

Главврач больницы Александр Калинин заявил подчиненным, что не знает о причинах отсутствия выплат. При этом в разговоре с журналистами он заверил, что у его коллег нет никаких проблем с коронавирусными доплатами.

Кроме того, медработники пожаловались на то, что им не вручили обещаны подарочные чайные наборы от партии «Единая Россия». Это объяснили тем, что наборов не хватило на весь персонал, поэтому их решили вообще никому не дарить.

Ранее министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко заявил, что все положенные надбавки будут выплачены крымским медикам до 15 октября.

В тексте использованы материалы: Примечания

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму рекомендовали привившимся от гриппа ограничить общение. Привычные сроки вакцинации от гриппа (с 1сентября по 1 ноября) в этом году сдвинулись в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Советы тем, кто только собирается сделать прививку, дала врач-методист Вера Павлова в эфире радио «Спутник в Крыму».

Число жертв растет: в Крыму от коронавируса умерли еще семь человек. Еще семь пациентов c подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Крыму.

В Севастополе 58 новых случаев COVID-19 и две смерти. В Севастополе за сутки у 58 человек подтвердился COVID-19. Это люди в возрасте от двух лет до 91 года.

COVID-19 подтвержден в Крыму у 218 человек за сутки. Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Крыму за сутки у 218 человек.

Происшествия
Россиянин приговорен к шести годам колонии за убийство девушки на горе Демерджи

Россиянин приговорен к шести годам колонии за убийство девушки на горе Демерджи

Алуштинский городской суд приговорил жителя Омска к шести годам колонии строгого режима за убийство девушки на горе Демерджи.

Коронавирус в Крыму
Медики в Ялте отказались работать из-за невыплаты надбавок за COVID

Медики в Ялте отказались работать из-за невыплаты надбавок за COVID

Половина медсестер терапевтического отделения горбольницы №1 не вышла на работу.

Власть
Развожаеву сделали приятно прямо в заксобрании

Развожаеву сделали приятно прямо в заксобрании

Согласование назначения Жигулина вице-губернатором превратилось в признание депутатами заслуг главы города.

Коронавирус в Крыму
COVID-19 подтвержден в Крыму у 218 человек за сутки

COVID-19 подтвержден в Крыму у 218 человек за сутки

Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Крыму за сутки у 218 человек.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации