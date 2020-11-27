Концлагерь или дикий мир: владельца крымского сафари-парка обвинили в гибели львов

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Вокруг «Тайгана» разгорается новый скандал.

Владельца крымского сафари-парка «Тайган» обвинили в организации «концлагеря», в котором массово гибнут львы в боях, устроенных ради развлечения посетителей. Директор парка львов Олег Зубков ситуацию не комментирует.

Их больше нет

Ранее в СМИ появилась история льва Алишки, которого владелец Усман пристроил в двухлетнем возрасте в «Тайган», чтобы хищник смог жить на большой территории и общаться с самками. Между тем в ноябре Алишка погиб.

По словам владельца, его питомца разорвал «прайд убийц», пишет NEWS.ru, теперь он собирается обращаться в суд.

В то же время, по словам руководителя Петербургского реабилитационного центра для диких животных «Велес» Александра Федорова, аналогичная история произошла и с львицей Боней, которую зоозащитники передали в «Тайган» в 2017 году. При этом Зубков якобы утверждает, что львица жива, но, несмотря на решения двух судов, до сих пор требование предъявить им животное так и не выполнил.

Федоров уверяет, что зоозащитники обращались в правоохранительные органы с жалобой, что животные там рвут друг друга на части в результате стравливания, однако в ответ получили отписку.

Любимчик Киркорова

После того как истории Алишки и Бони были опубликованы в СМИ, стало известно и о трагической кончине льва, которого спас в 2016 году певец Филипп Киркоров, когда тот был еще малышом.

Тогда на экскурсии в «Тайгане» Киркоров увидел, как одна из львиц начала рвать зубами чужих детенышей, и одного удалось спасти. Назвали его в честь спасителя — Филей. Вчера директор артиста решил проверить состояние львенка и позвонил в «Тайган», тогда же и выяснилось, что Филя своей судьбы не избежал — его разорвали львицы.

«В парке, правда, решили певцу об этом не сообщать. И если бы это был единичный случай. На днях в сети появилось видео, где в парке похожим образом погибает другой молодой лев, Алишка», — сообщает ТГ-Канал «Mash».

Это дикий мир

Отметим, что мнения лиц, наблюдающих за развитием скандала, разделились. Пока одни считают, что сафари-парк — «концлагерь», в котором гибнут хищники, вторые обвиняют оппонентов в незнании законов дикой природы.

Так, российский артист, директор Большого Московского государственного цирка Эдгар Запашный выразил поддержку Олегу Зубкову. Он отметил, что все, кто жалуется на гибель львов в «Тайгане», не понимают, что такое живая природа, и как на самом деле в ней выживают животные.

При этом он отмечает, что «Тайган» максимально приближен к природной среде обитания хищников, а в условиях дикой природы убийство львов — обычное дело.

«Львы даже едят собственное потомство — только что родившихся львят, только для того, чтобы самка загуляла. Цинизма в живой природе очень много. Поэтому если вы пришли в такой парк и увидели убийство льва, то вы просто очевидец — это их норма жизни, они просто так живут», — рассказал Запашный, отвечая на вопросы своих подписчиков в Instagram.

Он отмечает, что обвинять Зубкова в смерти животных, которые могли погибнуть в драке с сородичами, нельзя.

«Я не поддерживаю тех людей, которые сейчас занимаются травлей Зубкова, потому что какой вариант? Ну, закрыть парк, а что, от этого животные в природе будут меньше погибать? Нет! Вы просто перестанете это видеть», — заключил он.

СМИ связались с директором крымского сафари-парка «Тайган» Олегом Зубковым, гибель животных он не подтвердил и не опроверг. Однако отметил, что в случае необходимости все компетентные службы могут ознакомиться с необходимой документацией.

В своем блоге Зубков отмечает, что созданная вокруг его детища шумиха — не что иное, как результат работы «третьих лиц», которые на «плохих новостях» зарабатывают себе дивиденды.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Вода Крыма» угрожает Олегу Зубкову штрафами за «ущерб канализации». Крымский бизнесмен Олег Зубков, который является владельцем зоопарка «Сказка» в Ялте и сафари-парка «Тайган» в Белогорском районе, утверждает, что получил извещение от ГУП «Вода Крыма» о том, что его могут оштрафовать в случае недостаточного выброса сточных вод в канализацию.

Олег Зубков: «Я не против проверок, я против маразма». В октябре 2020 года исполняется 25 лет с того момента, когда в Ялте открылся первый в Украине частный зооуголок, который впоследствии стал зоопарком «Сказка».

Зубков выиграл суд по обвинению в нецелевом использовании земли. Белогорский районный суд отказал комитету по регистрации и кадастру Крыма в удовлетворении иска к крымскому бизнесмену Олегу Зубкову, который является владельцем зоопарка «Сказка» в Ялте и сафари-парка «Тайган» в Белогорском районе, по обвинению в «нецелевом использовании земли».

Верховный суд Крыма оставил без изменений приговор владельцу «Тайгана». Верховный суд Крыма сегодня в апелляционном порядке оставил без существенных изменений приговор суда первой инстанции, вынесенный владельцу парка львов «Тайган» Олегу Зубкову по делу о нападении хищника на туристку.