Общество
Какой сегодня праздник 27 ноября
фото © pixabay.com
Сегодня, 27 ноября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Черная пятница
Фото ria.ru
Черная пятница - это пятница после Дня благодарения, когда магазины и торговые центры проводят распродажи с большими скидками. Этот день открывает большой период рождественских праздников в США. Традиция проводить черную пятницу распространилась за пределы Америки во многие страны мира.
Черная пятница отмечается на следующий день после Дня благодарения в США, который припадает на четвертый четверг ноября. Соответственно, четвертая пятница месяца называет Черной.
День морской пехоты России
Первыми в 1664 году высаживать десант с кораблей начали англичане. В русской армии специальная команда морской пехоты была сформирована в 1698 году из экипажа корабля «Орел». А после успешной сдачи экзамена в противоборстве со шведами Петр I решился на создание целого полка, взяв за основу морские команды Балтийского флота.
В свой профессиональный праздник морские пехотинцы, по традиции, проводят в своих частях торжественные и праздничные мероприятия — марши личного состава, показательные выступления, возложение цветов к памятным местам и мемориалам боевой славы.
Филипповка, Заговенье
Православная церковь 27 ноября (14 ноября по старому стилю) отмечает память апостола Филиппа. В народном календаре у этого дня было много названий: Филипповки, Куделица, Заговенье. Филипповки были последним днем перед Рождественским постом.
Также сегодня, 27 ноября, отмечают такие праздники:
- День памяти святого апостола Филиппа
- День оценщика
- Всемирный день отказа от покупок
- День слушания музыки вечернего города
- День баварского кремового пирога (National Bavarian Cream Pie Day) в США
- День учителя в Испании
- День гордости в Монголии
- День авиации Венесуэлы
- День великих героев на Шри-Ланке
- День здравоохранения в Таиланде
- День памяти студентов-медиков на Кубе
- День Ланкашира (Lancashire Day) в Великобритании
Сегодня именины празднуют: Григорий, Филипп, Константин, Феодора, Пантелеймон, Юстиниан.
Что происходило 27 ноября в прошлые годы
1095 - провозглашение Первого крестового похода в Клермоне. Поход был провозглашен Папой Римским Урбаном II.
1895 - Подписание завещания Альфреда Нобеля, согласно которому все его имущество и деньги будут направлены на развитие фонда Нобелевской премии.
1918 - В. Вернадский стал президентом Украинской Академии наук.
1943 - Битва подразделений Украинской Повстанческой Армии с двумя немецкими дивизиями в Черном лесу.
1971 - советский космический автоматический аппарат «Марс-2» совершил посадку на планете Марс.
1997 - газета «Всеукраинские ведомости» опубликовала материал о преступных финансовых махинациях фирмы «Республика», возглавляемой И. Бакаем, и о миллионных убытках, которые понесло государство из-за деятельности этого предприятия. Интересно то, что лица, повинные в совершении преступления, до сих пор не наказаны.
2004 - Верховная Рада Украины на внеочередном заседании признала результаты повторного голосования на выборах Президента такими, которые не отражают в полной мере волеизъявление народа и являются недействительными.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 27 ноября. Какие праздники будут завтра?
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