Какой сегодня праздник 27 ноября

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Сегодня, 27 ноября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Черная пятница

Фото ria.ru

Черная пятница - это пятница после Дня благодарения, когда магазины и торговые центры проводят распродажи с большими скидками. Этот день открывает большой период рождественских праздников в США. Традиция проводить черную пятницу распространилась за пределы Америки во многие страны мира.

Черная пятница отмечается на следующий день после Дня благодарения в США, который припадает на четвертый четверг ноября. Соответственно, четвертая пятница месяца называет Черной.

День морской пехоты России

Первыми в 1664 году высаживать десант с кораблей начали англичане. В русской армии специальная команда морской пехоты была сформирована в 1698 году из экипажа корабля «Орел». А после успешной сдачи экзамена в противоборстве со шведами Петр I решился на создание целого полка, взяв за основу морские команды Балтийского флота.

В свой профессиональный праздник морские пехотинцы, по традиции, проводят в своих частях торжественные и праздничные мероприятия — марши личного состава, показательные выступления, возложение цветов к памятным местам и мемориалам боевой славы.

Филипповка, Заговенье

Православная церковь 27 ноября (14 ноября по старому стилю) отмечает память апостола Филиппа. В народном календаре у этого дня было много названий: Филипповки, Куделица, Заговенье. Филипповки были последним днем перед Рождественским постом.

Также сегодня, 27 ноября, отмечают такие праздники:

- День памяти святого апостола Филиппа

- День оценщика

- Всемирный день отказа от покупок

- День слушания музыки вечернего города

- День баварского кремового пирога (National Bavarian Cream Pie Day) в США

- День учителя в Испании

- День гордости в Монголии

- День авиации Венесуэлы

- День великих героев на Шри-Ланке

- День здравоохранения в Таиланде

- День памяти студентов-медиков на Кубе

- День Ланкашира (Lancashire Day) в Великобритании

Сегодня именины празднуют: Григорий, Филипп, Константин, Феодора, Пантелеймон, Юстиниан.

Что происходило 27 ноября в прошлые годы

1095 - провозглашение Первого крестового похода в Клермоне. Поход был провозглашен Папой Римским Урбаном II.

1895 - Подписание завещания Альфреда Нобеля, согласно которому все его имущество и деньги будут направлены на развитие фонда Нобелевской премии.

1918 - В. Вернадский стал президентом Украинской Академии наук.

1943 - Битва подразделений Украинской Повстанческой Армии с двумя немецкими дивизиями в Черном лесу.

1971 - советский космический автоматический аппарат «Марс-2» совершил посадку на планете Марс.

1997 - газета «Всеукраинские ведомости» опубликовала материал о преступных финансовых махинациях фирмы «Республика», возглавляемой И. Бакаем, и о миллионных убытках, которые понесло государство из-за деятельности этого предприятия. Интересно то, что лица, повинные в совершении преступления, до сих пор не наказаны.

2004 - Верховная Рада Украины на внеочередном заседании признала результаты повторного голосования на выборах Президента такими, которые не отражают в полной мере волеизъявление народа и являются недействительными.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 27 ноября. Какие праздники будут завтра?

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