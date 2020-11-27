Экс-замглавы мэра Евпатории Вавренюк арестован судом на два месяца

Евпаторийский городской суд избрал меру пресечения в отношении бывшего заместителя главы администрации города Кирилла Вавренюка в виде заключения под стражу на два месяца.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Евпаторийский городской суд Республики Крым избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшего заместителя главы администрации Евпатории, который в прошлом, в период нахождения полуострова Крым в составе Украины, возглавлял прокуратуру Евпатории, – говорится в сообщении. – Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 30 суток».

Сотрудники ФСБ задержали Вавренюка утром 26 ноября. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ – получение взятки должностным лицом в крупном размере. Как считает следствие, Вавренюк получил взятку в виде объекта капитального строительства за утверждение схемы земельного участка и сдачи участка, находящегося в муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов.

В должности заместителя главы городской администрации Вавренюк работал с мая 2017 года. По данным СМИ, несколько дней назад он написал заявление об увольнении по собственному желанию с 24 ноября.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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