«Детей не кормят»: в Крыму прокуратура проверяет еще один интернат

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Прокуратура Республики Крым организовала проверку в местной гимназии-интернате, после того как родители воспитанников опубликовали в соцсетях жалобы на сомнительное и недостаточное питание в учреждении.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

«Прокуратура по информации, размещенной в социальной сети, организовала проверку исполнения законов при организации ухода и обслуживания в одной из гимназий-интернатов республики. В ходе проведения проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства при обеспечении надлежащих условий содержания несовершеннолетних в учреждении, в том числе организации питания», – говорится в сообщении.

Ранее в нескольких крымских сообществах в социальной сети Facebook появились публикации с жалобами на ненадлежащее качество питания в Крымской гимназии-интернате для одаренных детей, расположенной в селе Танковое Бахчисарайского района. Пользователи разместили фото блюд, которые предлагают учащимся на ужин. «Фото не передает того, что блюдо не съедобное. Курица вонючая, а картофель недоваренный. Выбора у детей нет. Кто не съел, тот остался голодным. Спальни обыскивают, если есть продукты, выбрасывают», – написала пользователь Ирина Трушко.

Автор другой публикации Юрий Повальчук привел цитаты из родительского чата, в которых рассказывают о старшекласснике, упавшем во время уроков в голодный обморок.

В пресс-службе прокуратуры Крыма уточнили, что по результатам проверки также будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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