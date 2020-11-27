Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе 58 новых случаев COVID-19 и две смерти ● COVID-19 подтвержден в Крыму у 218 человек за сутки ● Названы наиболее частые симптомы COVID-19 у детей ● В Крыму придумали принципиально новый подход к лечению КОВИД ● Как не заразиться коронавирусом в одной квартире с больным
Число жертв растет: в Крыму от коронавируса умерли еще семь человек
Еще семь пациентов c подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Крыму.
Об этом говорится в сводке регионального Минздрава.
Таким образом, количество умерших пациентов с коронавирусом составило 271. На сегодняшний день амбулаторное лечение проходят 2186 человек, стационарное – 2418 пациентов. В обсерваторах находятся 33 человека.
Всего с начала пандемии в Крыму выявлено 14 686 случаев заражения коронавирусом.
За весь период выздоровели 10 908 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
COVID-19 подтвержден в Крыму у 218 человек за сутки. Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Крыму за сутки у 218 человек.
Названы наиболее частые симптомы COVID-19 у детей. Температура и кашель являются наиболее распространенными симптомами коронавируса у детей, в некоторых случаях у маленьких пациентов наблюдаются проблемы с желудочно-кишечным трактом.
В Крыму придумали принципиально новый подход к лечению КОВИД. Крым может создать принципиально новую вакцину от коронавируса, основанную на фрагментах его ДНК.
В Крыму готовятся к массовой вакцинации врачей «скорой» от COVID-19. В Республике Крым на следующей неделе планируют провести массовую вакцинацию врачей скорой медицинской помощи от коронавируса.
В Севастополе 58 новых случаев COVID-19 и две смерти
В Севастополе за сутки у 58 человек подтвердился COVID-19. Это люди в возрасте от двух лет до 91 года.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
COVID-19 подтвержден в Крыму у 218 человек за сутки
Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Крыму за сутки у 218 человек.
Четверо погибли при столкновении троллейбуса и легковушки в Крыму
На трассе Симферополь – Алушта – Ялта столкнулись троллейбус и ВАЗ-2109, в результате ДТП погибли четыре человека.
24 ноября
Арбитражный суд Севастополя «заморозил» еще один иск по фисташковой роще
Арбитражный суд Севастополя приостановил уже второе по счету производство о строительстве в фисташковой роще бухты Омега.