Число жертв растет: в Крыму от коронавируса умерли еще семь человек

Еще семь пациентов c подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Крыму.

Об этом говорится в сводке регионального Минздрава.

Таким образом, количество умерших пациентов с коронавирусом составило 271. На сегодняшний день амбулаторное лечение проходят 2186 человек, стационарное – 2418 пациентов. В обсерваторах находятся 33 человека.

Всего с начала пандемии в Крыму выявлено 14 686 случаев заражения коронавирусом.

За весь период выздоровели 10 908 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

COVID-19 подтвержден в Крыму у 218 человек за сутки. Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Крыму за сутки у 218 человек.

Названы наиболее частые симптомы COVID-19 у детей. Температура и кашель являются наиболее распространенными симптомами коронавируса у детей, в некоторых случаях у маленьких пациентов наблюдаются проблемы с желудочно-кишечным трактом.

В Крыму придумали принципиально новый подход к лечению КОВИД. Крым может создать принципиально новую вакцину от коронавируса, основанную на фрагментах его ДНК.

В Крыму готовятся к массовой вакцинации врачей «скорой» от COVID-19. В Республике Крым на следующей неделе планируют провести массовую вакцинацию врачей скорой медицинской помощи от коронавируса.