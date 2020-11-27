«Бухта мечты» вновь заливает Ласпи фекалиями

фото © Форпост

Сброс нечистот в акваторию бухты Ласпи под Севастополем зафиксировали местные жители.

Мутное, быстро разрастающееся пятно коричневого цвета они наблюдали утром 26 ноября – примерно в 10 часов оно появилось в прибрежной полосе и двинулось дальше в море. На представленных ими снимках отчетливо видна разница в цвете чистой морской воды и того, что в нее попало.

Судя по указанному очевидцами на карте месторасположению грязевого пятна, зародилось оно неподалеку от скандально известного гостиничного комплекса «Бухта мечты» – ранее там неоднократно фиксировались случаи сброса сточных вод в море.

В том, что в этот раз снова произошел выброс стоковых вод из коллектора гостиницы, не сомневается эксперт ОНФ Наталья Мильчакова. Возможно, причиной сброса нечистот стала большая нагрузка на коллектор.

«Это коллектор, который уходит на глубину на 127 метров, я в этом уверена. Почему он сейчас переполнен, не знаю, но я думаю, что те частные дома, которые есть в Ласпи, заселены гостями, и общий коллектор не справляется», – отметила эксперт.

По стечению обстоятельств в этот же день специалисты Севприроднадзора обследовали территории заказников Ласпи и мыс Айя, но, как сообщили ForPost в ведомстве, никаких признаков сброса нечистот в море, как и самого пятна, сотрудники не заметили.

Это неудивительно, считает Наталья Мильчакова, поскольку увидеть в море пятно коричневой жижи можно только с высоты третьего-пятого этажей расположенных поблизости зданий.

«С береговой зоны, где находились сотрудники Севприроднадзора, этого не увидишь», – отметила она.

Напомним, о необходимости замены трубы коллектора, через который сбрасываются нечистоты из расположенного на побережье гостиничного комплекса «Бухта мечты», говорилось еще в прошлом году. Из-за недостаточной длины трубы и нарушения ее целостности выброс нечистот в бухте происходит в прибрежной полосе. Это опасно не только для биологического разнообразия моря, но и для людей – совсем рядом находится оздоровительный детский лагерь. Ранее также сообщалось, что коллектор не проходил обязательную оценку воздействия на окружающую среду.

Чуть позже слова экспертов подтвердила прокуратура города после проверки, проведенной совместно с Росприроднадзором. Ведомства уточнили, что длина трубы критично низкая: даже не проектные 250 метров, которых и так недостаточно, а 127 метров. Кроме того, нарушена целостность первой половины трубы.

Эксперты зафиксировали превышение концентрации загрязняющих веществ в 5,3 раза и предписали ГУП «Водоканал» устранить нарушения.

Как сообщил «Водоканал», сейчас на объекте проводятся строительно-монтажные работы, закончить их планируется до конца этого года. Произведена ли уже замена трубы на новую, госпредприятие не уточнило.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ученые сняли, как дельфины в Крыму ухаживают за «возлюбленной». Крымским ученым удалось снять на видео, как проводят личное время дельфины у берегов полуострова.

В Симферополе вырубили около 300 деревьев ради строительства коллектора. В Симферополе вырубили около 300 деревьев из-за строительства канализационного коллектора.

В крымском лесу косули устроили дефиле для туристов. Прогулка пары грациозных крымских косуль попала в объективы камер восторженных туристов.

В Крыму ученые обнаружили новый вид червей. Ученые-гидробиологи из севастопольского Института биологии южных морей нашли и описали ранее неизвестный для науки вид нематод, обитающих в гиперсоленых водах Крыма.